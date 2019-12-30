【人物誌】禁區內的野獸！莫路伊卡迪

阿根廷國家隊一直尋覓美斯接班人，希古恩、阿古路、保羅戴巴拿等響當當射手，一入到國家隊，總係活喺美斯陰影之下，未能一展所長。但其實阿根廷早已經1位「美斯2.0」，只因「道理枷鎖」而唔敢用佢，就係莫路伊卡迪。

現年26歲嘅莫路伊卡迪同美斯都係出身於巴塞隆拿青訓系統，可以話係師兄弟，但兩人走上截然不同道路，美斯一直留喺巴塞做球王，而伊卡迪未為巴塞一隊上陣，已經轉投森多利亞，呢次轉會徹底改變伊卡迪命運。

因為伊卡迪效力森多利亞期間，搭上隊友兼同胞麥斯盧比斯嘅老婆娜拉，最終導致對方離婚，伊卡迪亦同娜拉結婚。雖然話感情冇客觀對錯，但「勾義嫂」始終係江湖大忌，阿根廷國腳們恥與佢為伍，亦可能擔心自己「戴帽」，更有傳美斯要求阿根廷唔準徵召伊卡迪。

伊卡迪至今只為阿根廷上陣8次，包括臨尾被踢出上年世界盃大軍名單，對於1位以26歲之齡，就喺意甲入121球、2奪神射手嘅神鋒公平咩？意大利足總曾經邀請伊卡迪代表意軍，但佢仍然一心要為阿根廷效力，卻落得如此下場，實在替佢不值。

莫路伊卡迪今季被國際米蘭外借去巴黎聖日耳門，仍然有出色表現，踢11場法甲入9球，陣中僅次於基利安麥巴比，所以阿根廷唔好再埋怨冇美斯接班人，只係畀你哋自己一手扼殺。

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