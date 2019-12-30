C朗標尾會！喺杜拜拎個咩獎咁巴閉？

葡萄牙球王C朗拿度今年年尾幾乎喺除意甲以外，全球各大頂級頒獎禮都食白果收場，不過，好彩嚟到尋晚佢終於成功「標尾會」，收穫番一個年度最佳球員獎。究竟喺邊度主辦機構咁識撈呢？咪就係來自杜拜體育局嘅環球足球獎囉！唔識，唔緊要，總之今次係C朗連續第4年得獎，究竟評選係咩準則？重要咩？

嗱，杜拜體育局自2010年開始創辦呢個環球足球獎頒獎禮，每年年底就會進行一次評選，今次原來已經係C朗第6次得獎，之前佢分別喺2010、2014年、2016年、2017年同2018年得獎。唔講唔知，C朗上年都係喺所有重量級頒獎禮輸晒畀莫迪歷，但一樣喺杜拜拎到獎，今次同上年都係冇分別，大家唔使大在意囉！

值得一提，今次C朗潮爆出席頒獎禮，事關佢幫個頭整咗條細辮仔，相當有型。佢仲帶埋女友同囝囝去攞獎，認真威水呀！依家再睇埋其他得獎名單啦！

環球體育獎主要得獎名單：

最佳男子球員：C朗拿度

最佳教練：高普

最佳門將：艾利臣比加

最佳球會：利物浦

最佳新人：祖奧菲歷斯

職業生涯成就獎：傑斯

最佳青訓：賓菲加及阿積士

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