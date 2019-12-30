【東體爭議】利物浦神衞唔夠班入10年強陣

距離本世紀第2個10年只係淨番最後2日，極具公信力嘅《法國足球》近日評選過去10年國際球壇嘅最佳陣容，結果係幾乎由巴塞隆拿同皇家馬德里兩支西甲超級班霸玩晒，最佳11人中有9個都踢過呢兩隊波。不過，成為其中一個非「巴皇」入選球員嘅利物浦神衞華基爾雲迪積克就被批評未夠班，話佢只係得呢一兩年先威，根本冇資格壓過碧基入選喎！

睇番個最佳陣容，屬於「皇馬系」嘅就分別有卡斯拿斯、馬些路、沙治奧拉莫斯、莫迪歷同C朗，當中「聖卡斯」同C朗依家經已離開咗「銀河艦隊」;至於「巴塞系」都有4人，分別係唯一現役巴塞嘅美斯，其餘前巴塞球員則有尼馬、恩尼斯達同沙維。餘下兩席，分別係德國兼拜仁慕尼黑名將拿姆，以及啱啱帶領利物浦成為世界盟主嘅「VVD」。

對於「VVD」嘅爭議，講到底，質疑者係話呢個陣容選嘅係近10年最佳，而非單指過去呢一兩年。相比起嚟，「VVD」近兩年係威，但身為巴塞兼西班牙國家隊防線主力嘅碧基，成就又真係高出一截，佢今次落選都堅唔抵囉！

《法國足球》10年最佳陣容：

門將：卡斯拿斯

後衞：拿姆、華基爾雲迪積克、沙治奧拉莫斯、馬些路

中場：莫迪歷、沙維、恩尼斯達

前鋒：美斯、C朗拿度、尼馬

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。