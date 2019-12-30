馬體會增兵　竟然打北京國安前鋒主意

距離冬季轉會窗開始仲有唔夠兩日，其中上半季喺西甲火力唔掂嘅馬德里體育會，正喺度積極為前線考慮增兵，據報除咗早前報道過嘅卡雲尼外，原來仲有Plan B，目標人物竟然係依家喺中超北京國安搵食嘅法國前鋒巴卡保。

現年28歲嘅巴卡保，本身係喺法國出世，仲踢過法國國家青年軍，不過成年之後就選擇咗代表剛果民主共和國踢國際賽。至於點解馬體會睇中佢，查實巴卡保嚟中超之前，最出名係踢維拉利爾，3年前馬體會已經想簽佢，可惜當年唔夠錢。之後2018年初，巴卡保加盟北京國安，而當時合約中話明頭兩季唔可以轉會，只係呢條特別條款會喺下月解禁，亦即係話，佢有機會喺冬窗離開他投。

根據《阿斯報》報道，巴卡保本人係想重返歐洲發展，而佢最希望係再戰西甲。佢依家喺國安大約係收緊除稅後年薪1,000萬歐元，預計一旦真係加盟「床單軍」，巴卡保將必須要減薪。

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