莫耶斯重掌韋斯咸愛回家：今次我揸好牌

英超韋斯咸尋日官宣莫耶斯回歸重掌帥印，雙方簽約一年半，人工幾多就冇公布。至於重新上任後第一次以「鎚仔隊」主帥身份講嘢嘅「莫天才」，似乎對護級前景好有信心，話自己今次手上副牌好過佢上次任教好多喎！

莫耶斯喺2017/18球季都曾經中途上任執教韋斯咸半季，結果當年佢成功領軍提早兩輪逃出生天，只係之後夏天未獲續約。今次佢返嚟又覺得點呢？呢位前曼聯主帥話：「返到屋企嘅感覺真係冇得彈！我好懷念呢度，因為我真係好享受嗰段日子，我已經等唔切想即刻開工。」

韋斯咸依家排尾四，只係較護級安全線多1分，但係較尾三阿士東維拉打少一場，呢位前曼聯主帥補充：「能夠回歸韋斯咸真係莫大光榮，我覺得依家最重要係睇吓我可以做到啲乜，可以幫球隊有乜改進，了解我哋點樣由重返勝軌開始。我真心相信依家個大軍人腳，係較我上次執教時更好，我好期待同佢一齊工作。」莫耶斯首騷，會係嚟緊周三深夜主場對般尼茅夫。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。