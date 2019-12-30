總結：砌低當錫！高比見證占士創紀錄

大帝勝新星！湖人「大帝」勒邦占士今日領軍出擊，喺主場出戰由今季光芒四射嘅斯洛文尼亞超新星當錫帶領嘅獨行俠，結果占士喺湖人傳奇高比拜仁親臨現場打氣下，有高水準發揮，全場交出13分6籃板同13助攻，助湖人以108比95輕勝。連同近兩場「背靠背」賽事交出29次助攻，呢位今日度過35歲生日嘅壽星佬，成為咗NBA史上首位做出得分30,000以上、總籃板同助攻都超越9,000個嘅球員，全能數據史上最強！

「大帝」今場只打34分鐘就做出上述佳績，加上「一眉」安東尼戴維斯嘅23分9籃板同4助攻，以及「超人」侯活嘅15分，「紫金兵團」今場基本上未受考驗。反觀獨行俠超新星當錫，今場受制於湖人嚴密防守，雖然依舊打出19分4籃板同7助攻唔錯數據，但佢全場3分球6射全失，兼有6次失誤，正負值達到-13，結果喺「大帝」面前，只能夠敗陣而回，好好吸收教訓。

今日戰果 （前者主場）

速龍 97:98 雷霆

灰熊 117:104 黃蜂

塘鵝 127:112 火箭

金塊 120:115 帝王

湖人 108:95 獨行俠