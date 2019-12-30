曼聯爭輸夏蘭特　經理人外仲有佢搶錢

英超曼聯近月一直積極斟介嘅挪威前鋒艾寧夏蘭特，最終尋晚落實加盟多蒙特。「紅魔鬼」功虧一簣，原因絕對係眾說紛紜，其中一個講法，原來係佢哋拒絕被屈錢，包括夏蘭特嘅魔鬼經理人拉奧拿要收成1,500萬歐元佣金，就連老夏蘭特都話要袋1,000萬歐元，真係好過去搶呀！

根據著名嘅足球記者希拉透露，今次多蒙特實質畀艾寧夏蘭特所屬嘅薩爾斯堡，其實只係2,000萬歐元轉會費，不過畀拉奧拿同老夏蘭特夾埋就使多2,500萬歐元，總數變相加到4,500萬歐元。此外，拉奧拿仲為合約加入一個唔算高嘅解約金5,000萬歐元，似係為將來再轉會鋪路。至於艾寧夏蘭特嘅年薪，一開始會係600萬歐元，而第3年開始就加到800萬歐元。

明明條數都唔算最誇張，但點解曼聯唔肯畀呢？《ESPN》記者杜森解釋：「曼聯係對夏蘭特感興趣，但佢哋拒絕拉奧拿同球員代表提出嘅條款。對方要求喺合約中加入解約金同二次轉會分成，曼聯企硬唔制，而多蒙特就選擇同意呢啲條款，所以最後得到呢位超新星加盟囉！

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