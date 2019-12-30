傑志10年最佳11人　丹尼咁樣揀！

適逢2020年即將來臨，傑志非官方球迷打氣團「界限街藍浪」，早前就主辦了「Best in 2010s遊戲」，並由效力「藍鳥」10年的丹尼，選出其心目中傑志的最佳陣容。各位支持傑志的朋友，你們同意嗎？

首先「門將」丹尼揀選了王振鵬，原因很簡單，他說：「『阿鵬』呢10年上陣過好多場重要賽事，而且拯救過我哋好多次！」至於一條4人防線，丹尼就選擇由盧均宜、艾里奧、列斯奧和他自己組成。「『均宜』差唔多做咗10年嘅隊長，佢係影響得我最深嘅人；列斯奧係近10年最佳中堅，亦係2014年嘅『香港足球先生』；艾里奧加盟之後，我哋嘅防守改進咗好多；至於『丹尼』，因為我覺得自己踢得好好，同埋以一個司職閘位嘅外援球員，留效一支球隊10年係唔容易，呢樣嘢我係好自豪嘅！」

3人中場線，丹尼選擇「2防中+1攻中」的組合，他說：「雖然黃洋好大個先由學界足球轉去職業足球，但係身為傑志同香港隊隊長嘅佢，帶領我哋去到更高層次嘅；華杜斯雖然踢傑志嘅時間唔長，但係佢帶領球隊喺聯賽不敗，加上佢係『香港足球先生』，所以一定要揀佢；可能有人覺得點解我會揀朱兆基，其實我都諗過林嘉緯或者林柱機，但係朱兆基喺無波在腳嗰陣嘅處理好好，同佢嘅態度畀到正面嘅影響陣中嘅本地球員，所以我最後決定揀佢。」

最後，輪到3個進攻位置，丹尼的選擇是：「左翼我有諗過羅勳奴，但睇番整體貢獻費蘭度高好多；佐迪效力咗傑志8、9個球季，有份令到傑志進步同成為強隊；我揀巴倫古素係因為佢入好多波，同佢曾經成為『亞洲最佳外援』嘅3強。」

感謝丹尼、感謝界限街藍浪。

【Best in 2010s 丹尼嚴選傑志Best XI】

門將：王振鵬

後衞：盧均宜 艾里奧 列斯奥 丹尼

中場：華杜斯 黃洋 朱兆基

前鋒：佐迪 巴倫古素 費蘭度