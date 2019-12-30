你追我趕超精彩　列斯下季英超見！

當其他歐洲聯賽都歇緊冬嘅時候，淨係得英格蘭足球仲同你開快車。睇番今輪英超，利物浦、曼城都係小勝對手，夾埋入得3球，最爭氣嘅熱刺同諾域治，合共只造出4個入波，似乎唔夠刺激喎。波就唔係一定要睇頂班嘅，下季極可能升上英超嘅老牌球會列斯聯，剛啱就同伯明翰合製經典，96分鐘列斯聯先贏5:4，過程勁精彩。

有番咁上下波齡嘅英超球迷，對列斯聯肯定有印象。當年呢隊大打進攻足球嘅青春班，陣中有基維爾、普耶、維度卡、哈索賓基、活基治、阿倫史密夫等等好波之人在陣，連依家利物浦副隊長占士米拿都係喺呢班波出身。佢哋曾經喺英超刮出英超風暴，01年更打歐聯4強，堅勁！

近年於英冠浮浮沉沉嘅列斯聯，上季開始由狂人比爾沙執教，一直名列英茅，但於季尾崩潰未能直接升班，喺英冠附加賽亦遭淘汰。本季列斯捲土重來，剛啱作客伯明翰，曾3度被對手追平比數，最後1次更出現於91分鐘，但列斯韌力夠，96分鐘射入奠勝球，堅係好睇過戲。全取3分後列斯聯壓倒西布朗上番榜首，下年好大機會，可以見番佢哋喺英超爭逐！

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