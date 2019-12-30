【年度紅人】2019球壇　冇佢哋唔成事

2019年國際球壇就如莎翁戲劇一般，形形色色嘅人，同跌宕起伏嘅事，唔止為球迷帶來源源不絕嘅話題，更為日後顛覆足球傳統秩序埋下種子，立即回顧過去一年世界球圈嘅英雄同惡人，以及佢哋背後嘅故事。

高普利迷圓夢人

2019年係屬於高普嘅豐收年！「紅軍」喺佢帶領下，闊別14年後重登歐洲之巔，再嘗歐聯捧盃嘅滋味，其後佢哋喺領隊高普帶領下，再先後囊括歐超盃同世冠盃兩大獎項。能夠完成3冠王偉業，最開心嘅莫過於高普，呢位德國教頭2015年接手「紅軍」，嚟到今年終於有獎攞，打破多年無冠嘅尷尬局面。

贏完歐聯世冠 勢捧英超

無論係高普或利物浦球迷，佢哋享受完過去1年嘅喜悅之後，已經將目光轉向爭取英超冠軍寶座。查實利物浦上季同曼城鬥到難分難解，雖然最終只係以1分之差，同聯賽冠軍失之交臂，但見到高普悉心打造嘅夢之隊已經成型。如果話上季佢哋係初試啼聲，今季「紅軍」喺聯賽絕對可以話係全面爆發，踏入2020年前，利物浦高踞英超積分榜榜首，形勢大好，睇嚟可以初嘗英超冠軍滋味。

雲迪積克紅軍關鍵人

沙拿、法明奴、文尼當然重要，但利物浦陣中邊個最唔傷得？肯定係華基爾雲迪積克。利物浦半年內擸齊歐聯、歐超盃同世冠盃，VVD喺3場決賽都有世界級演出；今季英超「紅軍」遠遠甩開曼城同李斯特城，同VVD一直冇傷冇病、能長期鎮守後防有好大關係。

VVD以一人之力，將利物浦弱雞後防變成滴水不漏，解決球隊10年以上嘅問題，由舊年開始，於英超維持超過1年冇畀對手直接扭過，其實係勁得好誇張，可以大膽講句，冇VVD就冇利物浦王朝出現。VVD功力、重要性全球球迷皆見，亦以大熱姿態贏得歐洲足協最佳球員；但於金球獎始終輸畀美斯僅奪第2名，唔少識波之士都戥佢唔抵。不過VVD就話，球隊捧盃緊要過自己攞大獎，亦係呢個無私性格，造就佢協助利物浦贏得一個又一個嘅獎盃。

美斯當世第一人

近年畀死敵C朗搶盡風頭嘅美斯，今年終於吐氣揚眉，不但榮膺國際足協最佳球員（世界足球先生），更第6度染指金球獎（歐洲足球先生），成為史上奪金球獎最多球員，擸晒兩大個人獎堅威水。除此之外，美斯依然士哥停不了，上季以36球勇奪歐洲金靴獎，唔單止係佢連續3季冧莊，亦破紀錄第6次奪歐洲金靴，而喺歇冬前對艾拉維斯嘅士哥，令呢位球王近10年來第9次年度入球達50+，愈老愈弗。

摩連奴反口揸弗人

呢幾年熱刺「升呢」成為英超前4嘅有力競爭分子，上季更闖入歐聯決賽，作為領隊普捷天奴絕對功不可沒，可惜隨住今季球隊表現同戰績都明顯下滑，阿根廷主帥嘅5年熱刺領隊生涯亦喺2019年畫上句號。接任人級數堪稱重磅，講緊就係「寸王」摩連奴，「Special One」賦閑在家多時後再次回歸英超，即刻為呢支北倫敦球隊注入强心針，一於睇下曾誇下海口話絕不會執教熱刺嘅佢，能否帶領球隊再創高峰。

林柏特車仔自家人

英超刮起名宿執教風，球員時代曾經為車路士射入147球，贏過晒英超、足總盃、聯賽盃、歐聯同歐霸嘅林柏特，今年7月正式上任成為「藍戰士」領隊。林柏特2017年完成球員生涯後，2018年獲打比郡聘為主帥，今年夏天沙利離開，「林伯」7月便宣布重返母會執教，簽約3年。受禁買令影響，林柏特重用年輕球員，憑住其個人魅力，球隊成績尚算不俗，歐聯殺入16強，英超暫時排第4。

C朗永遠要贏人

34歲嘅C朗仍然操得一身靚Body，以表現令唔少批評者改觀甚至佩服，今年夏天舉行嘅史上首屆歐洲國家聯賽，C朗4強上演帽子戲法殺敗瑞士入決賽，再喺決賽以隊長身份帶領球隊贏得冠軍。今年11月，佢協助國家隊取得明年歐國盃決賽周資格，更喺過程之中射入職業生涯第700球。喺球會層面，C朗亦助祖雲達斯完成聯賽8連冠，更成功游說馬菲斯迪歷特加盟「斑馬兵團」一齊打天下，個人魅力仍然沒法擋。

羅拔仔金靴挑戰人

一向喺德甲獨大嘅拜仁，雖然上季出閘脫腳，但好彩有射手羅拔利雲度夫斯基頻入波做救世主，協助呢支班霸反壓多蒙特，締造德甲7連冠，兼以22個入球攞埋神射手。呢位現年31歲嘅波蘭神鋒，今季表現更上一層樓，只係踢咗半季，已經取得19個聯賽入球，有望挑戰今季歐洲金靴獎，目前除英超仲踢緊外，其餘歐洲主流聯賽已歇冬，羅拔仔現時喺歐洲金靴獎以38分領先，兩分力壓次席嘅RB萊比錫射手迪姆華拿，排第3、4名暫時順序係拉素恩莫比尼同李斯特城占美華迪，巴塞隆拿美斯暫排第7，祖記C朗位列33。

尼馬冇品正衰人

巴西王牌尼馬今年諸事不順，先係因傷長抖兼錯過隨巴西勇奪美洲盃嘅機會，更被控涉嫌喺巴黎強姦1名叫Najila嘅女子，但因Najila妨礙司法公正，加上證據不足而脫罪甩難，但已搞到形象大插水。唔只咁，呢位巴西國腳於季前又狂扭計，希望離開巴黎聖日耳門重返巴塞，可惜最終轉會不成，之後尼馬因愛成恨，反告巴塞拖欠佢一筆約2,600萬歐元嘅「忠誠獎」獎金，認真冇品。

孫興民乖仔變惡人

熱刺前鋒孫興民喺今年11月英超作客對愛華頓，從後攔截安祖高美斯，後者失平衡同奧里亞相撞後，遭夾斷足踝，場面恐怖。老孫知道闖禍後，即時情緒崩潰抱頭痛哭，甚至要主隊球員安慰。當時球證艾堅遜將孫興民紅牌趕出場，但英足總經過調查後，認為趕孫興民出場係誤判，還佢清白。不過，孫興民12月23日對車路士，報復踢魯迪格，又食紅牌，2019年已經3次被趕出場，係近9年領紅最多嘅英超球員，乖乖仔形象插水。

武磊中國運財人

「中國球王」武磊今年1月由中超上海上港加盟愛斯賓奴，備受注目，雖然呢位28歲射手未能提升球隊實力，現時更淪為西甲護級球隊，但勝在有14億同胞撐佢，帶動球會業績大升，愛斯賓奴今季盈利有望破紀錄達到2,064萬歐元，比上季狂升超過10倍。

愛斯賓奴收入增長最多係贊助及商業收入，有望達到8,943萬歐元，另外轉會費亦出現2,815萬歐元盈餘，球衣及紀念品銷售上升37%，電視轉播收入上升9.8%，各項數據都係武磊加盟後締造出嚟，真係厲害啊。

夏蘭特搶手大紅人

數2019年最突出新人王，挪威前鋒夏蘭特肯定首屈一指，呢位19歲前鋒喺夏天嘅世青盃一嗚驚人，創下單場入9球嘅世青盃歷史紀錄（挪威12比0炒洪都拉斯），非常誇張！夏蘭特之後為薩爾斯堡出戰歐聯同樣光芒四射，首次踢歐聯嘅夏蘭特喺頭5輪分組賽場場入波，成為史上第1個踢頭5場歐聯都入波球員。德甲多蒙特啱啱喺周日擊敗曼聯、祖雲達斯同RB萊比錫等勁敵，以2,000萬歐元轉會費將佢收歸旗下！

娜賓路革命女超人

34歲嘅娜賓露係今年女子世界盃美國奪冠主要功臣，佢射入6球成為當屆神射手之一，榮獲金球獎同金靴獎，之後更順利當選「世界足球小姐」，2019年可以話係大豐收嘅一年。娜賓露除咗球技出眾之外，佢喺球場外嘅敢言作風更受球迷欣賞，佢曾經公開批評美國總統特朗普，世界盃奪冠後又拒絕被邀到總統府，更向國際足協就資源問題施壓，成功爭取將女子世界盃嘅獎金雙倍加碼，提出女足跟男足應享同樣待遇，可以話係女子足球革命先鋒！

艾菲夫世盃代言人

2019年亞洲足球畀西亞代表佔盡風頭，先有由今年亞洲足球先生艾菲夫領軍嘅卡塔爾，喺亞洲盃決賽以3比1擊敗日本，破天荒首次奪冠，其後亞冠同亞協兩個球會級賽事亦大吹西風，分別畀沙特阿拉伯勁旅希拉爾、同黎巴嫩球隊阿爾阿赫德奪得。今年西亞足球嘅崛起，唔止為呢個常年被戰亂和衝突纏繞嘅地區帶嚟歡樂同希望，亦成功為2022年喺卡塔爾舉行嘅世界盃做預熱，而艾菲夫作為該國頭號球星，絕對係做足為卡塔爾世盃宣傳嘅職責。

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