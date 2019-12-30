港超聯　蘇沙入波兼助攻　傑志贏收爐戰

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（30日）晚假旺角大球場，上演2019年最後一場賽事，由傑志擺下擂台迎戰香港飛馬。結果，主隊憑鞠盈智和蘇沙的入球，以2比1擊敗曾靠陳柏衡一度追平的香港飛馬，以一場勝仗歡送2019年。

傑志上場比賽已是月初在「菁英盃」擊敗今場同一對手，久疏戰陣之下他們極渴望取得一場勝仗。而飛馬則基於文迪斯、查理士離隊，今戰只派出佐佐木周和大衞拉菲爾等3名外援上陣。甫開賽兩軍互相試探，主隊5分鐘憑唐建文右路遠射，被門將梁興傑一抱入懷。而客軍亦在1分鐘後，有米高加斯洛接應角球施頂，不過未能轉化為入球。及後「藍鳥」主導形勢，洛迪古斯14分鐘接應費蘭度傳中施射，被門將梁興傑沒收。2分鐘後，黃洋接應角球衝頂，還是無功而還。30分鐘，「洛9」倒掛射門，被梁興傑企定接實。受壓的飛馬7分鐘後還擊，米高加斯洛遠柱跳頂僅僅高出。兩軍半場打成0比0返入更衣室。

易邊後主隊繼續施壓，終在49分鐘打破僵局，蘇沙接應直線右路長推直進，傳予鞠盈智施射得手，傑志領先1比0。58分鐘，大衞拉菲爾罰球直射，未能威脅門將王振鵬。5分鐘後，費蘭度左路接應傳送，大好機會之下勁射高出。落後的飛馬換入雷文迪，而這個調動及後迅速見效，陳柏衡68分鐘接應左路傳中一射入網，客軍追成1比1。主隊被扳平後全力進攻，鞠盈智69分鐘禁區頂熨射中楣彈出。2分鐘後，費蘭度連射兩腳，但都未能射破梁興傑的「十指關」。戰至76分鐘，蘇沙右路半射半傳式起腳，皮球笠過梁興傑入網，傑志再度領先。86分鐘，後備入替的陳肇麒左路起腳，王振鵬飛身撲出力保優勢。

最終，傑志在蘇沙送出1入球1助攻的情況下，力挫香港飛馬。主隊全取3分後，以較佳對賽成績力壓同取13分的東方龍獅，升上聯賽榜第3位。

雖然錄得敗仗，但香港飛馬主教練文彼得（Peter）賽後大讚球員發揮優秀：「見到球員好用心咁為球會、為我、為自己咁踢，直頭有啲毛管戙。今場攞唔到分係有啲失望，但我認同成班球員嘅努力同表現。」

飛馬半季聯賽表現8戰僅取6分排第7，Peter自評領軍能力有待改善：「第一年帶職業隊，好多嘢仲要拿捏，特別係點樣管理一班球員係件好難嘅事。如果呢半季處理好嘅話，球隊表現會好啲。」

文彼得亦透露，外援馬高斯仍受傷患問題困擾，經常賽前數天告知球隊其舊患復發，導致未能派他上場，但Peter補充該名西班牙中場暫時仍在球隊下半季的計劃之中。

此外，他大爆飛馬正物色新外援，其中包括舊將翼鋒艾華，但與其仍在洽談之中，而他們亦不排除從外國引入中前場球員。

傑志贏波功臣之一鞠盈智賽後表示，個人總結過去一年連同上季的表現亦尚算不錯，惟球隊的成績則不太穩定，尤其今仗在出現了很多入球機會下，把握能力仍有待改善，期望在新球員加盟後，球隊在新的一年一切都可以愈來愈好。