阿仙奴亂局 美揚想走基奧特想返嚟
2019年12月31日 06:00
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(Getty Images)
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阿仙奴改由阿迪達領軍未見起色，新帥執教3仗不勝，而且球隊內部亂局持續，前隊長格列沙加已自行搵班落，上屆英超神射手奧巴美揚亦表態要去西甲，前射手基奧特就乘機楔位，希望重返兵工廠效力。
英國記者Ian McGarry報道，奧巴美揚對阿仙奴持續不振已經失去耐性，拒絕同會方續約談判，並表明會在冬季轉會窗離隊，目標係轉赴西甲發展，爭取在足球生涯尾段贏取重要錦標。
早在奧巴美揚之前，格列沙加已自行接觸新球會，與德甲哈化柏林達成協議，連轉會費都傾好，金額係2500萬歐元，等待阿仙奴放人就可成事。
雖然兵工廠立立亂，但有消息指前射手基奧特希望回巢，傳聞稱，「銀河唯一」在車路士未獲林柏特重用，因此打算冬季轉會窗離隊，之前有傳過佢會去AC米蘭、里昂及格拉斯哥流浪，如今奧巴美揚有意離隊，基奧特就乘機楔位，希望頂替阿仙奴前鋒空缺，咁都畀佢諗到。
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