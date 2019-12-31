列強搶J神 肥安排頭位
2019年12月31日 07:20
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(Getty Images)
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冬季轉會窗重開，皇馬哥倫比亞中場占士洛迪古斯再度成為焦點，想簽佢嘅球會多達4、5隊，西班牙《El Desmarque》報道，剛由安察洛堤入主嘅愛華頓在J神爭奪戰中處於領先地位，極有機會成為肥安第1簽。
肥安入主愛華頓後，在英超連勝般尼及紐卡素，球隊極速反彈，嚟緊冬窗會方食住上增兵，目標人物係占士洛迪古斯。報道指，本來肥安打算邀請伊巴謙莫域來投，可惜伊巴選擇去AC米蘭，依家唯有另尋目標。
占士洛迪古斯今季被皇馬收回，但上陣機會唔多，冬窗重啟即引來多間球會垂青，睇中佢嘅球會計有阿仙奴、AC米蘭、羅馬及馬賽，愛華頓加入競爭行列，報道指拖肥已取得「排頭位」資格，J神據報身價為5000萬歐元，斟介順利嘅話，J神下半季將會嚟到英超亮相。
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