賀歲盃＋社區盃　足總：仲努力緊！

香港足球總會周二（31日）傍晚，就3場「菁英盃」和6場「中銀人壽香港超級聯賽」的補賽，公布新賽期。其中3場「菁英盃」會在本月（1月）10至12日，一連三天在旺角場舉行（詳見附表）。

另外，足總在公布中提到，原定1月舉行的「第42屆省港盃」，以及今屆「港澳埠際賽」，經與有關部門研究後，維持延期之決定，如有最新安排將再作公布。至於球迷最為關心的「賀歲盃」，以及「社區盃」的補賽，足總則謂仍在努力當中，稍後會再有消息公布。

「菁英盃」1月份補賽：

賽事 原定賽期 補賽 地點

‧冠忠南區vs和富大埔‧2019/11/05(二)‧2020/01/11(六)‧旺角大球場

‧東方龍獅vs標準流浪‧2020/03/14(六)‧2020/01/12(日)‧旺角大球場

‧理文vs傑志 ‧2020/03/15(日)‧2020/01/10(五)‧旺角大球場