熱刺10年最佳前鋒　壓哈利卡尼竟然係佢

2019年仲有幾小時就結束，唔少地方、團體或媒體都先後選出各式各樣嘅過去10年最佳乜乜乜，其中英超熱刺都發起咗個名為「誰是過去10年熱刺最佳前鋒」選舉，畀網民投票。熱刺會方今次都夠細心，定出咗3個選項畀大家，包括哈利卡尼、迪科爾同高治（冇孫興民慘呀）。

本來睇牌面，呢幾年勁到爆燈嘅隊長卡尼應該冇乜甩拖，就算結果係要爆冷，都應該係老一輩嘅迪科爾啫，點知，由於大量利物浦球員都投咗票畀高治，家陣呢位長人射手依家以高達62%得票遙遙領先，卡尼反而只得33%咋！

或者唔少球迷會諗，「紅軍迷」今次玩嘢，唔多唔少係源於高治曾經都踢過身利物浦3年，點都有多少感情分。不過，有傳真正原因係關係到2018年熱刺打和利物浦2比2場波，當年卡尼被指插水博12碼，賽後就連利物浦中堅華基爾雲迪積克都公開鬧佢插水，從此卡尼就成為「利迷」黑名單人物，呢次難得有機會復仇，「利迷」梗係要玩死你啦！

事實上，今次投票結果又真係搞到熱刺勁尷尬，就連高治都要公開呼籲球迷投票要理性，似乎係怕自己真係當選，怕受唔起。高治喺Twitter發文話：「我覺我我哋三個真係好荃揀，但始終卡尼係比起我更值得當選。」今年7月掛靴嘅高治，出身自熱刺青訓，但之後輾轉踢過包括阿士東維拉、利物浦同修咸頓等多間球會，佢2009年曾經回巢白鹿徑，為熱刺踢番兩季，合共出場93次攻入24球，不過講到要做10年最佳前鋒，點計都真係唔夠班囉！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。