on.cc東網直播冠忠南區激鍊和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」踏入新一年，頭炮今午2時30分在旺角大球場上演「地區打吡」，由冠忠南區主場迎戰和富大埔。南區主教練鄭兆聰揚言新一年首場賽事一定想贏，大埔則在頻密賽期增添傷兵並有球員離隊，究竟哪隊能打響2020年頭炮？一於黐實東網直播！（on.cc東網周三下午2時30分直播）

目前排第5的冠忠南區相隔近1個月再出戰，主教練鄭兆聰（Ricky）坦言情況與季前備戰有點相似，期間踢了數場熱身賽，幸好前鋒夏志明、中場陳肇鈞、門將謝德謙等3位入選香港隊的球員狀態不俗，盼望今仗能發揮應有水準。Ricky又說備戰時間充足並非優勢，畢竟對手持續有比賽，狀態會較好，故臨場發揮是比賽關鍵。

Ricky：搏盡鬥到季尾

今仗為港超聯新一年首場比賽，Ricky承諾麾下眾將均會與對手周旋到底：「希望球迷繼續支持，聯賽好緊湊，我哋每場都會搏盡，希望季尾所有賽事都仲有得爭！雖然唔可以承諾贏晒所有比賽，但我哋鬥志好好，作為2020年第一場波，我哋一定想贏！」陣容方面，夏志明身體不適，積施利有傷在身，兩人能否上陣仍是未知之數。

和富大埔3將倒戈獻計

由「拆禮物日」至元旦「7日3戰」的和富大埔，繼「高級組銀牌」淨吞理文3蛋4強止步後，周日出戰「菁英盃」亦以3比6不敵佳聯元朗。「綠戰士」總監兼主教練馮凱文表示，在頻密賽程下無法擺出完整陣容踢「菁英盃」，希望藉今仗讓球員拾回信心。人腳方面，在門將陸平中十字韌帶受創缺陣下，會以狀態決定讓何銳抑或錢兆琛把關。

大埔雖有辛祖提早解約離隊，但「馮Sir」指有望倒戈的陸志豪、陳文輝及車潤秋有就部署上提供建議︰「『阿Mic』（陸志豪）、『文輝』同『阿車』比我更熟悉南區，佢哋都有畀意見我，我哋傾過針對性嘅部署，希望喺佢哋身上搶到分，不過今場最重要係將失球數字減低。」