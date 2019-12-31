曼聯增兵Plan B啟動　超新星有肥安開光

英超曼聯喺冬季轉會市場增兵，日前慘受打擊，一直志在必得嘅目標前鋒艾寧夏蘭特，最終選擇加盟多蒙特，而無緣奧脫福。究竟點解臨門撻Ｑ，真相暫時冇人知，不過即將踏入新一年，最緊要都係向前望，英國傳媒就話曼聯主帥蘇斯克查已經啟動Plan B，就係收購艾寧夏蘭特嘅代替品，效力愛華頓嘅22歲英格蘭超新星前鋒卡維特利雲，轉會費至少要5,000萬鎊！

要講愛華頓前鋒，大家第一時間想起可能係巴西22歲射手李索利臣，又或者係意大利水貨摩斯堅恩，不過查實近排「拖肥糖」最具人氣前鋒，應該係呢位卡維特利雲先真。出身自錫菲聯青訓嘅卡維特利雲，2016年加盟愛華頓，曾經入選英格蘭小國腳幫手贏得U20世界盃冠軍，絕對唔嘢少。佢今季喺愛華頓正選上陣13場，已經入咗8球，另加聯賽盃2粒，尤其係新帥安察洛堤上任之後，佢好似畀「肥安」「開光」一樣，近兩場就入3球，幫「肥安」取得兩連勝，難怪連安帥本人都對佢讚不絕口。

「肥安」喺卡維特利雲梅開二度射爆紐卡素賽後話：「喺我個人意見，佢係個超勁嘅前鋒，勁在佢個頭槌，同時喺禁區之內勁聰明同靈活。不過，佢都仲好後生，所以必須繼續改進。佢係個謙虛嘅人，唔太講嘢。我相信佢會成為英格蘭同歐洲最頂級前鋒，佢擁有成為頂級射手嘅一切特質。」

查實，卡維特利雲同愛華頓仲有3年合約，目前估計身價就達到5,000萬鎊，之前安察洛堤都講過，自己仲教緊拿玻里嗰陣已經好欣賞呢位英格蘭新星，加上「拖肥糖」個伊朗富豪老闆又唔等錢使，估計「紅魔鬼」想買人都絕對唔易。不過考慮到曼聯啱啱錯失咗艾寧夏蘭特，而卡維特利雲又冇話身邊有吸血鬼經理人，相信如果曼聯肯適量加碼，呢個Plan B都一樣有機會實現。

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