繼續大執　AC米蘭傾掂巴塞防線新星

早排簽咗伊巴謙莫域去打救球隊嘅意甲老牌勁旅AC米蘭，根據《米蘭體育報》所講，佢哋已經同巴塞隆拿傾掂數，有望以先借後買形式，得到法國20歲新星中堅圖迪保加盟！

本周一先度過20歲生日嘅圖迪保，上季喺法甲圖盧茲表現出色，而「地上最強」就趁住圖盧茲未有同圖迪保簽職業合約，就喺2019年年初以至抵價100萬歐元將佢買入。不過，圖迪保嚟到巴塞之後，始終勁難爭到比賽機會，至今僅曾為巴塞踢過5場正式比賽，其中喺今屆歐聯巴塞對國米場波，佢都試過擔正，面對住盧卡古同拿達路馬天尼斯兩個世界級前鋒，都一樣頂得住，絕對唔失禮。

事實上，近期圖迪保都先後同愛華頓、摩納哥及賓菲加等球隊扯上關係，不過依家最有機會就係加盟「紅黑兵團」。根據《米蘭體育報》報道，圖迪保今次係會以借用形式加盟，然後米蘭有權以2,000萬歐元將佢買斷，仲要係巴塞唔會有回購條款添！依家只要等圖迪保同AC傾掂埋個人合約，就會成事。

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