5大聯賽10年射手榜　雙王稱霸

過去10年係球壇雙王美斯同C朗拿度天下，足球網站《OPTA》用數據話畀大家聽佢兩個有幾勁，統計歐洲5大聯賽10年射手榜，美斯累積攻入369球排榜首，C朗就以335球排第2，兩人入球大幅拋離第3嘅卡雲尼過百球，總之就係勁。

睇番球壇雙王入球數字，C朗入波少過美斯，好大原因係C朗上季轉咗會，過檔祖記要重新適應，加上年紀大兩歲，所以少34球其實好合理，但兩位球王嘅數字就拋離其他球員甚遠，例如第3位嘅卡雲尼只得223球，落後百幾球，完全唔同級數。

10年助攻榜方面，美斯就以136個助攻封王，而C朗就以95個助攻排第5，反映美斯進攻全面，同埋C朗嘅獨食一面。

5大聯賽10年射手榜

1. 美斯 369球

2. C朗拿度 335球

3. 卡雲尼 223球

4. 羅拔利雲度夫斯基 221球

5. 蘇亞雷斯 210球

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