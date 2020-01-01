【英超】曼聯同你講新年快樂

Hello各位新年快樂呀，今日焦點有力奇推介的，英超元旦壓軸大戰由阿仙奴主場對曼聯，兵工廠自從換上新帥阿迪達之後，兩戰只得1分，上場遇上車路士，都慘被反勝1比2。

阿迪達似乎仍未能讓球員們回復信心，更欠缺運氣的是，上場表現不俗的哥林張伯斯都受傷，今場憑甚麼去贏波。

曼聯這邊，近期聖誕快車兩連勝，眾小將個個愈踢愈好，前面無論福仔，馬迪爾或格連活特個個都識入波，最重要是紅魔鬼今季專打大老虎，每遇Big6都有好表現，今場作客阿仙奴開平手盤，坐走望贏吧。

名家：力奇

直播表

周三1:35pm 日皇盃 神戶勝利船 Vs 鹿島鹿角

有線322台

周三2:30pm 港超 冠忠南區 Vs 和富大埔

on.cc 東網

周三4:30pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 布里斯班獅吼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周三8:30pm 英超 白禮頓 Vs 車路士

Now 621

周三8:30pm 英超 般尼 Vs 阿士東維拉

Now 622

周三11:00pm 英超 修咸頓 Vs 熱刺

Now 621

周三11:00pm 英超 紐卡素 Vs 李斯特城

Now 622

周三11:00pm 英超 屈福特 Vs 狼隊

Now 623

周四1:30am 英超 曼城 Vs 愛華頓

Now 621

周四1:30am 英超 諾域治 Vs 水晶宮

Now 622

周四1:30am 英超 韋斯咸 Vs 般尼茅夫

Now 623

周四4:00am 英超 阿仙奴 Vs 曼聯

Now 621、611

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