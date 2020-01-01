港超聯　查維斯兩粒！冠忠南區挫和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」元旦日假旺角大球場上演的「地區打吡」，冠忠南區憑着澳洲射手查維斯於下半場梅開二度，主場以2比1擊敗和富大埔，在全取3分後升至聯賽榜第3位，與榜首富力R&F的距離縮至4分。

南區與大埔在上半場均有不少攻勢，主隊開賽僅4分鐘先有許宏鋒左路短傳予劉浩霖起腳僅告出界，客軍則於7分鐘有金玟基左路傳中給中村祐人門前插水式頭槌攻門中楣。南區10分鐘劉家銘右路接應陳肇鈞長傳心口一控傳中，惟皮球於門前略過。「綠戰士」戰至16分鐘金玟基右路禁區頂抽射高出後，「紅衫軍」24分鐘則迪亞高斜傳予許宏鋒左路入禁區，但在敵衞力壓下起腳高出，隨後陳港斌33分鐘一記抽射則被何銳撲出。大埔於41分鐘有中村祐人挑傳予陳文輝起腳入網，但入球因越位在先而被判無效，客軍隨後在補時階段再有陸志豪左路罰球傳予杜度，但隨着後者跳頂高出，雙方互交白卷進入更衣室。

南區在換邊後不久打破僵局，陳肇鈞於50分鐘接應隊友長傳門前跳頂中楣彈出，伏於門前的查維斯第一時間頭槌頂成1比0。於58分鐘有迪亞高因傷退下火線的主隊，由列文入替並加強防守，不過戰至64分鐘有劉家銘右路角球傳予川瀬浩太跳頂斜出。南區戰至79分鐘再有入球進帳，大埔門將何銳接應杜度回傳，在開出長傳時省中查維斯，主隊領先至2比0。落後兩球的「綠戰士」並沒有放棄，86分鐘先有許嘉樂近射被救出，戰至補時階段終於破蛋，車潤秋右路傳中，中村祐人接應勞高頭槌二傳，近門頭槌攻門入網，但最終無礙冠忠南區以2比1擊敗和富大埔，全取3分。

冠忠南區領隊貝可泓（Calvin）指出，球隊在長達3周的休戰期後重返賽場，在入局方面遇上困難，再加上場地不太理想，也有少許影響球隊發揮，但認為球隊可以有更佳演出，不過亦承認最重要是能夠全取3分。對於球隊在下半季的目標，Calvin則指球隊重視所有賽事，但在未來兩周分別有兩場「菁英盃」及一場聯賽賽事，因此需要在輪換方面花心思。

和富大埔總監兼主教練馮凱文賽後表示，對球隊表現感滿意，並指球員在落後情況下沒有放棄，只是出現了一些較為大意的犯錯，便要承擔失波的後果。「馮Sir」又指，全場戰況尚算「五五波」，但在錯失機會後就被對手取得入球，希望能夠盡快調整，期望球隊在之後兩場分別於聯賽及菁英盃再遇冠忠南區的比賽能夠贏波。至於門將陸平中的傷勢則比預期理想，有望趕及於「亞冠外圍賽」上陣，同時球隊正在物色新前鋒外援及主教練加盟。