【有片】入曼城3球！皇馬斟狼隊The Rock

今季英超其中一位冒起新星，必數狼隊「超大隻佬」艾達馬查奧爾。查奧爾今季上晒位，靠嘅係飛快速度，以及一副大隻到得人驚嘅身軀，唔少球迷都認為呢名西班牙翼鋒，係當今球壇最大隻嘅球員，直頭同荷里活明星狄維莊遜（The Rock）有得揮。查奧爾本季聯賽攻入曼城3球，成狼隊英超雙殺藍月虎頭號功臣，西班牙傳媒報道，皇馬已部署於今年夏天斥巨資購入呢名「英超The Rock」，查奧爾本人亦出晒聲，想重返西甲「上艦」。

查奧爾一直速度驚人，於邊線單對單一屈速就幾乎過硬對手。相對以前嘅衝撞魯莽，本季查奧爾大熟大勇，終於知道幾時傳波、幾時射波，即刻成個人脫胎換骨，本季同魯爾占美尼斯組成鋒線雙煞，衞冕冠軍曼城對住佢冇晒辦法，首循環畀佢梅開二度，主場吞2蛋；剛啱作客狼穴雖然領先2球，但查奧爾之後貢獻1入球、1助攻，助狼隊反勝3:2，淨係呢2場波，已經夠佢身價激升。

其實佢18年由米杜士堡轉投狼隊，身價已經超過2000萬鎊，皇馬季尾要搶人，雙信起碼要畀3倍價錢，先可以令狼隊考慮放人。本季查奧爾19次出場，貢獻4入球、4助攻，未來只會愈踢愈好，其中剛啱主場對曼城，憑超大隻身軀，將班捷文文迪成份「得開」，之後再助攻隊友入波，就係呢份力量，放眼當今球壇都搵唔到第2個勁過佢。

睇番以前查奧爾身型，同依家誇張到極嘅Body完全兩回事，就知佢喺健身房落過幾多苦功。佢有私人健身教練，其訓練目標係希望有超勁力量、但跑動時就要好似忍者一樣咁快，查奧爾終於做到了，踢富豪球隊係遲早嘅事。雖然係出身於巴塞青訓，但查奧爾表示：「之前我同巴塞鬧得不愉快，但發生過咩事我唔想再提。加盟皇馬？我睇唔到點解唔可以，但我好想轉會之前，於英超成為最勁球員先走。」

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