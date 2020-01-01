元旦盃　蔡再懃有料到　滿貫響頭炮

「籃青元旦盃籃球邀請賽2020」（元旦盃）周三（1日）假元朗體育館舉行。衞冕冠軍滿貫雖然有方誠義缺陣，但在新兵蔡再懃、何倚楊等球員穩定發揮之下，以84比65順利擊敗東方龍獅，奪得2020年首座獎盃「打響頭炮」！

今屆「元旦盃」共有8支球隊參加，包括安保漢友、標準福建等甲一球隊。衞冕球隊滿貫，去年未能染指季後賽及銀牌等錦標，今年他們大幅增兵求突破。其中，蔡再懃、何倚楊、黃鎮煒等新兵，「元旦盃」當日便為球隊上演「首騷」，以適應球隊打法。

滿貫8強賽以60比30大勝晉裕進身盃賽，4強「硬撼」有梁民熊、梁兆華等坐陣的挑戰者十八鄉，再以53比36過關。決賽對現正挑戰ABL的東方龍獅，新將方誠義、周健宏因傷缺陣，首兩節憑蔡再懃多番「剷籃」的情況下，以44比22領先半場。第三節東方在梁嘉顯單節獨取5球3分波的情況下，一度收窄差距至60比67。惟第四節，滿貫始終技勝一籌，歐陽維江、黃鎮煒連番「發炮」之下拉開比分，最終以84比65順利衞冕。

曾效力韓職數季的周健宏今年加盟滿貫，惟因傷患當日只作壁上觀，他在賽後向傳媒表示，膝傷的康復進度已達7至8成，肌肉力量已回復正常，僅在信心和狀態層面還有待提升。他又指今次得以回流，是多得領隊王嘉俊（Michael）的幫助，讓他得以有機會重拾最佳表現。

而蔡再懃則稱，球隊今年增添不少新球員，打法和默契有待建立，尤其是進攻上戰術比起過往他效力的球隊為多，球隊需要更多正式比賽以提升戰術磨合度。這名上屆MVP補充，與教練朱耀明過往曾在南華合作，彼此認識有助球隊提升表現。另外，他透露上屆外援費格遜將在稍後歸隊，屆時球隊的發揮將再度昇華。

另外，今年接掌滿貫帥印的教練朱耀明則不敢為球隊訂立太高的目標，只着希望滿貫表現更進一步：「冠軍順其自然啦，Michael只係想隊波進步，唔係要咩人嚟就要贏咩冠軍，所以今屆我哋嘅目標係逐步改善不足，令球隊變得更有競爭性。」「朱Sir」上季還在領軍南青，他披露今季會暫時放低南華的教職，將全力投放在滿貫身上。