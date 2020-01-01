【有片】睇中俄羅斯核彈頭！車仔1月強搶

車路士早前上訴成功，1月冬季轉會窗終於可以買人，領隊林柏特講到明希望引入攻擊球員，早前有傳球隊斟緊德甲雙雄查頓辛祖，以及RB萊比錫射手迪姆華拿，但原來車仔真正睇中嘅，係俄羅斯21歲射手費奧多查洛夫。呢名莫斯科中央陸陣前鋒勁全面，頭槌耍家之餘仲可以左右開弓，而且段速極高，2000萬鎊非常抵買！

雖然譚美阿巴謙表現出色，但車仔後備鋒將巴舒亞伊同基奧級數唔夠，後者仲好有可能今個月離開，車仔買前鋒都非常合理。奧多查洛夫上季真正彈起，於俄超全季射入15球，本季亦已有6球進帳，係中央陸軍最重要球員。此子已有2頂俄羅斯國家隊喼帽，佢射門觸角同把握力都強，禁區內外都入到波，而且於人叢中有力爆過對手埋門，據知白禮頓同水晶宮都對佢好有興趣。

早前傳出車路士對穆沙迪比利同迪姆華拿都有意思，但里昂及萊比錫都唔想於1月賣走主力，所以車仔已經將注意力轉到費奧多查洛夫身上。車仔老細阿布拉莫域同中央陸軍關係良好，車仔大有可能於今個月得到心頭好。

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