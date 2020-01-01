齊上齊落　東京奧運撐爆香港健兒！

2020年，有點不一樣。香港體壇一如既往，有着林林種種的比賽，從學界、本地足籃、各項公開賽乃至世巡賽，都吸引着體育迷的目光。但重中之重，莫過於席捲全球的東京奧運熱潮。奧運作為世界最高等級的綜合體育賽事，是每個運動員夢寐以求的舞台。去年，香港運動員付出無數汗水與淚水，率先取得包括游泳、滑浪風帆、體操、公路單車、乒乓球及馬術，總共12張奧運入場券。接下來數月，港將亦會繼續奮戰爭取資格。這個暑假，除了香港獎牌希望「牛下女車神」李慧詩、世界重劍一姐江旻憓等，香港人別忘記為其他港將搖旗吶喊，實行「自己人撐自己人」。

12張奧運入場券

項目 香港代表

100米自由泳 何詩蓓

200米自由泳 何詩蓓

100米背泳 歐鎧淳

4×100米自由泳接力

何詩蓓、鄭莉梅、何南慧、譚凱琳*

4×200米自由泳接力

歐鎧淳、何南慧、何詩蓓、鄭莉梅*

項目 香港代表

RS:X滑浪風帆 鄭俊樑*

RS:X滑浪風帆 陳晞文*

跳馬 石偉雄

公路單車 （人選待定）

乒乓混雙 黃鎮廷、杜凱琹

馬術三項賽 何誕華*

馬術場地障礙 鄭文傑*

*註︰實際出賽人選，尚待內部選拔決定

1月 高球公開賽匯聚星光

因應社會局勢動盪，去年多項體育賽事陸續取消或延期，包括原定去年11月舉辦的香港高爾夫球公開賽。但「遲到好過無到」，這項香港歷史最悠久的體育盛事順延到本月中，屆時120位世界頂尖球手，將在香港哥爾夫球會的複合球場一較高下。一如既往，球員名單星光熠熠，英國公開賽冠軍、愛爾蘭的羅利（Shane Lowry）繼2009、10年後，第三次來港角逐。北愛爾蘭公開賽冠軍、美國的費諾（Tony Finau）亦會同場獻技。

日期 賽事 地點

1 籃青元旦盃籃球邀請賽 元朗體育館

5 香港半馬拉松錦標賽 大埔大美督

9-12 香港高爾夫球公開賽 香港哥爾夫球會

13、15-17 港九區D1中學校際籃球賽決賽 修頓場館

2月 男籃代表挑戰亞洲盃

2021籃球亞洲盃外圍賽如箭在弦，香港與3支勁旅——澳洲、新西蘭和關島同屬C組，將於2月20日和23日，在主場迎戰關島和澳洲。有別兩年前世界盃外圍賽，香港採用修頓場館作主場，是次賽事選址荃灣體育館，增添一點新鮮感。近月港隊四出比賽，透過以老帶新的方式，尋找最佳陣容配搭。葉耀邦、梁嘉顯、徐遠征、張延隆等小將表現不俗，有望夥拍李琪、方誠義、黃鎮煒等老大哥登場，至於隊長惠龍兒尚在養傷，未知能否趕及復出。

日期 賽事 地點

9 渣打香港馬拉松 維多利亞公園（終點）

9 高級組足球銀牌賽決賽 旺角大球場

14-16 浪琴表香港馬術大師賽 亞洲國際博覽館

20 2021籃球亞洲盃外圍賽（香港Vs關島） 荃灣體育館

23 2021籃球亞洲盃外圍賽（香港Vs澳洲） 荃灣體育館

27 港九區D1中學校際田徑賽首日 灣仔運動場

3月 學界田徑揮灑熱血青春

學界體育賽事，從來都是「灑熱血寫青春」的故事。上屆港九區D1中學校際田徑賽，喇沙書院最後關頭將士用命，包攬6項接力金牌，反超前拔萃男書院，重奪失落6年的團體冠軍。今屆喇沙會否延續奇迹，抑或男拔上演王者歸來，甚至新勢力掘起？學界田徑場上，總是充滿可能。恰如昔日的小將楊文蔚、俞雅欣、張宏峰等，漸漸成長為港隊核心成員，而隨着「長天欄王」王珞僖、「德望女飛人」陳佩琦等畢業，鎂光燈又會落在哪位新星身上？

日期 賽事 地點

3、6 港九區D1中學校際田徑賽次日、決賽 灣仔運動場

13-15 短池分齡游泳錦標賽 香港體育學院

15 Panasonic飛達慈善復活跑 上水河上鄉

24 香港傑出運動員選舉頒獎典禮 香港會議展覽中心

29 亞洲越野錦標賽 香港哥爾夫球會

31 2022世界盃外圍賽分組賽(香港Vs伊拉克) 旺角大球場

4月 七欖熱潮無國界狂歡

每年初春，都是屬於橄欖球迷的季節。一連3日，來自世界各地的球迷擠滿香港大球場，參與香港國際七人欖球賽，除了欣賞頂尖球隊競技，亦投入一場「無國界」的狂歡派對。美酒佳餚固然少不得，球迷身穿奇裝異服，臉部畫滿彩繪，更是七欖公認文化，而氣氛最熾熱的，莫過於有「大球場蘭桂坊」之稱的南看台。但顧名思義，七欖的重頭戲當然是七欖。28支球隊分成種子和外圍賽組別，港隊上屆外圍賽決賽不敵愛爾蘭，需要留在該組，繼續爭取世界系列賽資格。

日期 賽事 地點

3-5 香港國際七人欖球賽 香港大球場

4-5 NIKE香港五人足球賽決賽 麥花臣硬地小型足球場

10-13 香港棍網球公開賽 香港大學何鴻燊體育中心

中旬* 高級組籃球銀牌賽決賽 伊利沙伯體育館

5月 港超聯煞科見證王者

經過9個月、18輪賽事，中銀人壽香港超級聯賽5月23日煞科。今季港超聯競爭激烈，未知會否一如上季，提早決出冠軍和降班球隊，不過煞科日充滿看點，將會上演5場大戰，包括目前榜首的富力R&F硬碰東方龍獅；兩大爭標分子，冠忠南區和理文之爭；兩支升班球隊，愉園火併標準流浪；衛冕的和富大埔迎戰香港飛馬；以及佳聯元朗對決傑志。

日期 賽事 地點

1-3 香港田徑錦標賽 灣仔運動場

5-10 國際乒聯世界巡迴賽 伊利沙伯體育館

9 菁英盃決賽 旺角大球場

23 中銀人壽香港超級聯賽煞科日 多個球場

30 足總盃決賽 香港大球場

待定 Panasonic學界籃球邀請賽 修頓場館

6月 世界女排賽紅館開騷

FIVB世界女排聯賽香港站年中開鑼，中國、意大利、荷蘭和多明尼加共和國會師紅磡香港體育館（紅館），合演一連3日的賽事。目前世界第1的中國女排一向受到香港球迷擁戴，上季便在觀眾吶喊聲中，在落後2局的情況下，連贏3局反勝，兩年來首挫意大利封后。中國和意大利再次狹路相逢，除了聚焦「千萬主攻手」朱婷和「黑珍珠」伊干奴的對壘，兩國亦是東京奧運公認的爭標分子，絕對可以視作一場前哨戰。

日期 賽事 地點

9 2022世界盃外圍賽分組賽（巴林vs香港） 巴林

9-11 FIVB世界女排聯賽 香港體育館

19-21 香港國際龍舟邀請賽 待定

7月 東奧揭幕為港將打氣

全球引頸期盼的奧林匹克運動會，相隔4年，在東京新國立競技場拉開帷幕。對運動員來說，奧運舞台是夢想，是證明，也是汗水和淚水交疊的成績單。而最完美的成績，莫過於站上奧運頒獎台。首批獎牌得主將在開幕禮翌日誕生，香港的獎牌希望，落在當日出賽的重劍一姐江旻憓身上。目前世界排名第8的張家朗，亦有望出戰男花項目。另外，「小美人魚」何詩蓓蓄勢待發，將會衝擊100米和200米自由泳殊榮，歐鎧淳和其他泳隊成員則會參加背泳和接力賽事。今屆奧運新增乒乓球混雙項目，黃鎮廷及杜凱琹有份代表香港書寫歷史。

日期 賽事 地點

24 東奧開幕禮 新國立競技場

25 東奧男子跳馬資格賽 有明體操競技場

25-27 東奧乒乓球混雙賽 東京體育館

25、27 東奧女子重劍、男子花劍個人賽 幕張展覽館

27、29、31 東奧女子100米、200米自由泳賽 東京水上運動中心

待定* 全港學界籃球馬拉松決賽 荃灣體育館

待定* 甲一籃球聯賽決賽 伊利沙伯體育館

8月 李慧詩登場衝擊奧運金牌

踏入8月，東京奧運熱潮有增無減。目前奧運積分排名第5的男花劍港隊，大有機會打進奧運團體賽。至於已奪入場券的「跳馬王子」石偉雄，若在資格賽成功突圍，將在決賽再現難度極高的「李世光跳」力爭獎牌。說到獎牌，乃至金牌呼聲最高的，非「牛下女車神」李慧詩莫屬。挾世錦賽「雙料冠軍」，以及爭先賽21連勝紀錄，她將在5日亮相競輪賽初賽，另一項目爭先賽則在7日開始。李慧詩曾在2012年倫奧奪得競輪賽銅牌，是香港歷來第3面奧運獎牌。第3次征戰奧運的她，但願能夠再下一城，為今屆奧運畫上圓滿句點。

日期 賽事 地點

2 東奧男子花劍團體賽 幕張展覽館

3 東奧男子跳馬決賽 有明體操競技場

5-9 東奧女子競輪賽、爭先賽 伊豆單車競技館

9 東奧閉幕禮 新國立競技場

9月 乒總盃期待超新星爆發

培育奧運選手，少不了本地賽事的洗禮，年度乒壇盛事乒總盃，正正是乒乓新星的搖籃。奧運混雙組合黃鎮廷及杜凱琹，向來都在乒總盃「拆夥」，化身對手，各為其主。其他港隊主力如何鈞傑、林兆恒、李皓晴、蘇慧音等，往年亦有參賽獻技。另外，乒總盃作為唯一可以引進外援的本地賽事，去年邀得前世界冠軍、中國球手張超一同競逐高達30萬港元的總獎金。不論球員陣容或刺激程度，都值得球迷入場支持。

日期 賽事 地點

12-13 香港田徑系列賽 灣仔運動場

19-20 挑戰盃劍擊錦標賽 香港公園體育館

待定* 乒總盃決賽 伊利沙伯體育館

10月 維港泳寓游泳於娛樂

擁有百年歷史的維港泳，每年都會吸引數以千計泳手，一邊暢泳，一邊飽覽維港兩岸景色。賽事不僅受到普通民眾歡迎，港隊代表歐鎧淳、江忞懿、鄭莉梅、施幸余等，往年亦會躋身優悠組，暫時拋開競賽，寓游泳於娛樂。而分秒必爭的競賽，會在競賽組爆發，當中不乏國際游泳猛將，2018年維港泳冠軍，便由台灣代表卓承齊奪得。上屆賽事因應社會局勢動盪取消，相隔2年，廣大游泳愛好者必會踴躍參與。

日期 賽事 地點

待定 香港單車節 待定

24-26 屈臣氏田徑會周年大賽 灣仔運動場

待定* 香港網球公開賽 維多利亞公園

待定* 維港泳 維多利亞港

待定* 港九區D1中學校際游泳賽 九龍公園

11月 羽毛球公開賽李卓耀爭衞冕

2019年香港公開羽毛球錦標賽，當時世界排名27位的香港代表李卓耀，上演神奇之旅，先後擊退中國的石宇奇、丹麥的前世界冠軍安賽龍等，殺入決賽反勝印尼球手金汀，繼2016年師兄伍家朗奪冠後，再有港將主場封王。當時李卓耀接受訪問，表示非常期待隔年再臨紅館。屆時球迷入場，除了欣賞國際頂尖球手切磋，別忘記為一眾港將搖旗吶喊，利用主場之利，幫助他們再創奇迹。

日期 賽事 地點

10-15 香港公開羽毛球錦標賽 香港體育館

15 香港半馬拉松接力賽 待定

27 2021籃球亞洲盃外圍賽（新西蘭Vs香港） 新西蘭

30 2021籃球亞洲盃外圍賽（關島Vs香港） 關島

12月 劍擊錦標賽年度壓軸

作為香港劍壇年度盛事，香港公開劍擊錦標賽每年吸引逾百本地劍手參加，亦會邀請不同國家和地區，包括中國、中華台北、澳門等地代表，一同競逐冠軍。由於賽事為本地排名計分賽之一，為爭取成為本地前4名，以代表香港出戰國際賽事，一眾港隊成員都會傾盡全力。觀眾可以免費進場，近距離欣賞世界重劍一姐江旻憓和「少年劍神」張家朗的英姿，「性價比」極高。

日期 賽事 地點

12-13 香港公開劍擊錦標賽 石硤尾公園體育館

20 香港越野錦標賽 香港哥爾夫球會

27 香港道路競走錦標賽 大嶼山欣澳道

點少得佢歐國盃6月爆激戰

今年足球迷亦大飽眼福，4年一度盛事歐洲國家盃決賽周，香港時間6月13日凌晨揭開戰幔。適逢今屆是歐國盃60周年，特意不再限制於一個主辦國舉行，24路雄師包括衞冕的葡萄牙、上屆亞軍兼兩年前世盃盟主法國、英格蘭、德國、荷蘭、意大利、西班牙等勁旅，穿梭歐洲12個合辦國的城市，進行分組賽至淘汰賽等激戰，到4強及決賽，將回到現代足球發源地英格蘭舉行，決賽7月13日凌晨於倫敦「足球聖殿」溫布萊球場上演。

同期還有大改革的美洲國家盃，阿根廷與哥倫比亞聯手合辦，10支南美球隊連同獲邀參賽的澳洲及卡塔爾，於6月12日起進行為期一個月的激戰，12支球隊分成兩組火併，首4名可進身8強，下屆賽事則要到2024年上演。

此外還有球會級最高榮譽歐聯，今屆決賽5月尾在土耳其阿塔圖爾克奧運競技場爆發。至於歐洲各大主流聯賽亦於5月中旬至下旬決出王者，到底利物浦能否一騷多年之癢封王英超、祖雲達斯會否延續王朝、西甲雙雄巴塞及皇馬誰能笑到最後，絕對值得球迷期待。