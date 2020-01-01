倒掛金球逼和車仔　白禮頓錫晒伊朗神鋒

一個倒掛金球，粉碎車路士元旦拍英超3分夢；但若非門將阿列沙巴拿加下半場兩番神救，車仔肯定1分不保。上仗反勝阿仙奴嘅車路士，今仗有隊長艾斯派古達執雞成功領先半場，但完場前6分鐘，伊朗射手查漢巴克殊射入倒掛金球，連續2場英超入波，成為白禮頓不敗功臣，主隊球迷肯定錫晒佢！

車路士上半場較佔優勢，開波冇耐就有列斯占士射近柱幾乎打開紀錄，但10分鐘球隊就入波，葛迪蘇馬接應死球頂去門前，譚美阿巴謙一射被阿倫穆爾救空門，但車仔有艾斯派古達門前補中，領先1:0。28分鐘阿巴謙獨闖龍潭去到禁區頂，唔畀空晒嘅韋利安自己射，省中敵衞搞唔掂。完半場前基斯甸普列錫於禁區頂搞搞震，擺脫對手殺入禁區左腳怒抽遠柱，僅柱邊斜出，半場車仔領先1球。

換邊後雙方拉鋸，戰情勁緊湊，但主隊近期狀態勁好，去到完場前佔優優勢幾乎反勝。80分鐘主隊開出右路罰球，門前一片混亂之下，艾朗干洛尼人叢中一抽睇怕入硬，但阿列沙巴拿加飛身神救力保不失。84分鐘白禮頓右路角球開出，李維士鄧克號頭槌二傳，查漢巴克殊倒掛射入，白軍憑呢個金球追成1:1平手。之後白禮頓有權贏埋，馬奧比接應右路地波傳送近門撞射，又畀阿列沙巴拿加用腳擋出。最終雙方打成1:1平手完場。

查漢巴克殊上仗射入加盟後首個入球，帶領白禮頓獲勝，今次又入倒掛為主隊搶番1分，睇嚟1月可以免被賣走，續為白禮頓打江山。