曼聯大師兄尹佩斯　點醒福仔一樣嘢

曼聯神鋒拉舒福特，香港時間今晚深夜帶隊征戰酋長球場，賽前名宿尹佩斯就點醒福仔，叫佢應該專注做番自己，咪諗住照抄C朗，因為咁樣係唔會成功。

拉舒福特15年出道，一直被視為天才橫溢，但因為年紀尚輕，再加上於摩連奴時代非必然正選，所以一直於聯賽入球不多。本季喺蘇斯克查麾下，福仔成紅魔鬼首席中鋒，終於發光發熱打出職業生涯最佳球季，目前已有12個英超入波，加埋其他盃賽26次落場，已經攻入16球。

福仔近期除咗入波不斷外，佢跑動、過波甚至射罰球，都好有C朗影子，連領隊蘇斯克查都話佢似，但尹佩斯就勸福仔唔好過火，應停止抄襲C朗：「有好多球員都鍾意抄超級巨星，但咁耐我都未見過有成功例子。從球星身上，你可以學佢哋一啲技術，但千祈唔好過晒火位照抄可也。以前我都好鍾意睇柏金踢波，我會喺佢身上，學習一啲我可以做到同實用嘅技巧，但唔會狂抄，因為世界上只有一個柏金。」

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