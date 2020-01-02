熱刺輸波兼傷卡尼　摩連奴超小學雞報復！

英超失3分、哈利卡尼傷出、領隊摩連奴小學雞去對手後備席𥄫嘢，熱刺今輪聯賽堅乜都輸晒！繼上仗鬥諾域治失分後，熱刺作客大勇修咸頓完全冇計，後防空空如也畀丹尼艾格斯一箭定江山輸波收場，王牌卡尼食完詐胡仲拉傷退下火線堅傷到入肉。最令人搲爆頭嘅係摩佬，走去聖人後備席同對手教練團理論，最後被黃牌警告。

熱刺上仗鬥諾域治都失2粒，球隊後防不穩問題勁嚴重，一對中堅艾達韋列特同維頓漢活力不足，右閘奧利亞更加係一大缺口。上半場18分鐘，修咸頓後場大腳斬前到前場，落點喺2個中堅中間，丹尼艾格斯輕易挑過艾達韋列特，奧利亞呢個時候仲喺禁區外慢慢行，艾格斯睇到定左腳射入，呢個入球睇到熱刺後防有幾曳。

換邊後熱刺繼續受制於主隊嚴密防守而冇乜起色，73分鐘有黃金機會，罰球大腳斬入禁區，哈利卡尼衝前第一時間左腳射入，呢位英格蘭國家隊隊長即刻撳住左腳大腿底肌肉，明顯係拉親，摩連奴唯有換入拉美拿代替卡尼。VAR球證認為卡尼越位在先慘食詐胡，堅賠了夫人又折兵。熱刺之後機會唔多，完場前盧卡斯莫拉右腳勁射被閂，跟手左腳再射又省中人，最終熱刺輸0:1完場，近4場聯賽只贏1場僅攞4分。

熱刺除咗輸波又損兵折將外，摩連奴仲出晒醜，佢於下半場中段，因為不滿卡尼入波唔算，走去主隊後備席度搗亂，同對手教練團理論之餘又裝人寫嘢，第4旁證之後同球證告狀，摩佬領黃收場，堅小學雞到爆。

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