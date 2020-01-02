曼城保衞戰　哥迪奧拿險勝肥安

英超元旦大戰曼城主場迎戰愛華頓，結果藍月亮憑加比爾捷西斯梅開二度，以2比1擊敗末段有李察利臣破蛋嘅愛華頓，令入主拖肥後2連勝嘅安察洛堤首嚐敗績，曼城贏波暫落後利物浦11分續居第3但多踢2場。

曼城主場保持強勢，控球比率高達66%，上半場優勢明顯，不過VAR兩度介入干擾比賽，包括12分鐘菲爾科頓入波但因馬列斯越位判入球無效，18分鐘馬列斯卒之冇越位，控球時又冇犯手球，但佢喺禁區內被推跌結果冇畀到12碼，VAR介入相當無厘頭。

戰至下半場曼城強攻終於有收獲，耶穌仔於51及58分鐘個人梅開二度，7分鐘內協助曼城領先2比0。不過71分鐘曼城元旦送大禮，門將哥迪奧巴禾開龍門球開咗畀愛華頓，拖肥立即反攻，禾確特右路傳中畀李察利臣遠柱射個掛網波，愛華頓追成1比2。

賽事末段曼城一次攻門，耶穌仔攻門中柱未能完成帽子戲法，最終曼城贏2比1，2020年打響頭炮。

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