兩蛋贈曼聯　阿仙奴新帥開齋

英超元旦壓軸大戰，阿仙奴主場迎戰曼聯嘅「仙魔會」，對Big6戰績特醒嘅曼聯突然魔法失靈，結果阿仙奴憑上半場連陷兩城，以2比0贏波，新任領隊阿迪達執教第3場終於開齋，曼聯輸波後續居第5，落後第4位車路士5分。

阿迪達入主後錄得1和1負嘅阿仙奴今仗發威，開賽8分鐘，哥拉辛拿斯左路傳中省中連迪路夫改變方向，身價8000萬鎊嘅尼高拉斯比比門前10碼無人看管勁射破網，阿仙奴領先1比0。

季初被批評係「水貨」嘅尼高拉斯比比今仗表現活躍，呢位科特迪瓦射手入波後又造波畀奧巴美揚，可惜窩利勁射高出，38分鐘比比再度攻門，僅中柱彈出，踢到43分鐘，比比開角球到近柱，拿卡錫迪頭槌跣頂，曼聯門前迪基亞反應快拍出，點知打中連迪路夫膊頭停在門前，益晒柏柏斯達夫普路斯門前勁射掛網成2比0。

下半場變成攻防戰，曼聯空群而出收復失地，阿仙奴專心打反擊，但雙方再無入球，阿仙奴保持2比0勝果完場。

曼聯今季對Big6球會成績特佳，但今仗終於輸波，亦可能因為阿仙奴唔再係強隊，曼聯無法踢出「遇強愈強」特性，反而踢唔出水準而輸波。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。