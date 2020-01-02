黑手策劃離隊陰謀！普巴開刀或提早收咧

曼聯中場保羅普巴因為足踝再次受傷，未有跟隨大軍出征對阿仙奴嘅英超大戰，賽後紅魔鬼主帥蘇斯克查透露，呢位法國國腳嘅「私人團隊」建議普巴做手術治療傷勢，復出之日遙遙無期。

因此有陰謀論指，普巴傷勢並非嚴重，只係所屬團隊趁機使用「苦肉計」，逼使曼聯出售佢。

蘇斯克查話：「普巴可能會缺陣3至4星期，我都唔係太清楚，佢嗰邊嘅人建議佢做手術，如果真係開刀，就唔知幾時可以復出。」蘇斯克查口中所講嘅「佢嗰邊嘅人」，被認為係普巴經理人拉奧拿。

保羅普巴喺上年9月30日對阿仙奴一役受傷，期間傷勢反覆，一度有傳可於上月初復出，但又因為身體不適，推延至上月22日對屈福特先至復出，之後對紐卡素亦有後備上陣，但跟住又缺陣對般尼，依家終於公布佢再次受傷長抖。

最耐人尋味係今次由普巴所屬團隊建議佢做手術，而非由曼聯軍醫提出，似乎背後有人想專登「安排」佢提早收咧，誓要令曼聯方面失去耐性，焗住出售普巴。

由上季結束開始，一直盛傳皇馬想收購普巴，但曼聯要求1.5億鎊轉會費，成為交易最大障礙，但如果普巴「長期養傷」，價值勢必下跌，有助提升皇馬收購成功機會，經理人拉奧拿自然又可以賺一大筆佣金，至於呢招「苦肉計」會唔會得逞，大家拭目以待。

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！