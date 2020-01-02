港超聯　香港飛馬借慕沙　文帥：睇中佢好耐

港超球會香港飛馬周四（2日）公布成功向東方龍獅借用巴西前鋒慕沙至季尾。飛馬主教練文彼得期望慕沙能加強球隊進攻能力：「我哋缺乏一個有活力嘅前鋒，佢上季踢元朗嘅時候已經有留意佢，希望佢嚟到可以幫到飛馬！」

今季飛馬擁有多名去季效力佳聯元朗的本地球員，如：陳柏衡、陳曉鋒、李藹軒、嚴啟華等，「文Sir」相信慕沙能極速融入球隊。至於增兵計畫方面，「文Sir」透露外援已有目標人選：「目前都傾緊啲中前場球員，喺外國都有2個選擇，計埋艾華有3個選擇，但都仲係考慮當中。」此外，目前飛馬只得梁興傑、羅境曦兩位門將，「文Sir」坦承：「依家都物色緊一個本地龍門，但隨緣啦，如果有好嘅球員我哋都會洽談。」

現年26歲的慕沙今季由佳聯元朗轉投東方龍獅後，各項賽事合共上陣9場並取得3球，表現不如去季般突出，加上辛祖與盧卡斯加盟東方龍獅，慕沙的上陣機會將大幅減少。如今他獲外借至飛馬，他表示：「我好開心可以嚟到飛馬，呢度有唔少球員都係我上季喺元朗嘅隊友，仲有同鄉大衞拉菲爾，加上我上年有踢賀歲盃，所以我對飛馬絕對唔陌生，希望可以做好自己，幫球隊贏波！」繼效力元朗後，慕沙再度將披上14號球衣，盼望與一眾前隊友重拾上季的光芒：「我好開心可以同班元朗舊隊友再次合作，我有信心大家可以踢番上季嘅好表現！不過我唔會訂立目標畀自己，淨係想好好把握機會去入波，我深信球隊有能力贏波同爭標！」