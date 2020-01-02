【工廠仔】可以畀格列沙加多1次機會嗎？

阿仙奴2比0贏曼聯踢出今季最漂亮一仗，瑞士中場格列沙加喺中場嘅控制力，賽後受到球迷肯定。格列沙加今場有93%傳球成功率，6次準確長傳係全場最高，10次爭波有7次成功兼有2次攔截，攻守同控制節奏都表現上乘。近日盛傳格列沙加今個月會加盟哈化柏林，不過阿迪達賽後就宣布唔會放人：「我相信沙加會留低，佢亦向我表達留隊意願。我好欣賞佢，以球隊依家嘅風格，只要沙加願意同我哋坐埋一條船，佢會成為球隊非常重要一員。格列沙加用波嘅質素、傳球嘅範圍，唔係幾多人可以做得到。」

要用好格列沙加，關鍵在於為佢「隱惡揚善」，艾美利季初用佢作為墮後中場，無疑係將防守力唔強嘅佢推落火坑。荷蘭傳奇告魯夫曾經講過一套防守哲學，防守嘅重點在於「要防守嘅空間有幾大？」當你1個人要守衛整個後場，大部份球員都會變成最差守衞，但如果只需要防守某一個區域，好多球員都可以做足本份。格列沙加依家身後唔單止有盧卡斯托拉拿掃蕩，防守嗰陣主要為閘位提供協防、補位，同一時間可以喺進攻上發揮佢用波、傳波嘅威力。

呢位「神憎鬼厭」嘅革職隊長，係艾美利戰術錯配嘅受害者。唔知道飽受欺凌嘅佢心入面條刺有幾大，但如果佢願意同阿迪達「坐埋同一條船」，阿迷又會唔會願意畀多次機會佢呢？