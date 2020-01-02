【人物誌】亞洲第一人！點解變大喊包

白禮頓翼鋒查漢巴克殊連續2場英超入波，包括剛以倒掛金勾，轟入車路士大門，技驚四座，幫白禮頓爆冷搶到1分。查漢巴克殊呢2場比賽入波後，都不禁落淚，原來佢入金球背後有一段辛酸故事。

26歲嘅查漢巴克殊係伊朗國腳，早於2013年夏天就登陸歐洲聯賽，加盟當時荷甲球隊奈梅亨，雖然球隊該季降班，但佢上陣27場入5球，獲選為荷甲最佳年輕球員第2位，僅次於迪比。

查漢巴克殊踢咗奈梅亨2季後，轉投阿爾克馬爾，並於2017/18年球季，以21個入球及12次助攻，奪得荷甲神射手，成為第一位獲得歐洲主要聯賽神射手殊榮嘅亞洲球員，隨即被白禮頓簽入，登陸英超。

不過，呢次轉會令查漢巴克殊足球事業急插水，上季為白禮頓於各項賽事上陣24次，竟然冇入球，直至上月28日對般尼茅夫，先至取得加盟白禮頓首個入球，換言之等咗近一年半，先至打破球會賽事入球荒，對一位荷甲神射手而言，簡直係「救命波」，令自己如釋重負，當時佢立即忍唔住流下英雄淚。

查漢巴克殊今場對勁旅車路士，仲射入世界波，更加難能可貴，自然情緒激動。其實查漢巴克殊已經唔係第一次射入倒掛金勾，佢效力奈梅亨，對靴蒙特一役，都試過用倒掛金勾入波，查漢巴克殊喺英超入金球將陸續有嚟。

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