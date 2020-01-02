【阿King】答我呀！點解連格仲可以踢正選

曼聯0:2不敵阿仙奴，領隊蘇斯克查可以話係咎由自取，因為佢派出「零先生」連格做正選，呢位英格蘭中場貫徹「零貢獻」作風，結果踢到58分鐘就被換走。

其實連格廢都已經唔係今時今日嘅事，佢對上1次喺英超助攻，已經係2018年12月28日對哈特斯菲爾德，最近1次喺英超入波，更加要數到2018年12月22日對卡迪夫城。

換言之，連格連續橫跨兩年喺英超0入波0助攻，佢今場對阿仙奴，有31次觸球，26次傳球成功，1次射門，剷波、搶截、解圍都係0次，但犯規同失誤就分別有3次同2次，

可以話係成事不足、敗事有餘，被評為全場最低5.7分。

最諷刺係蘇斯克查偏偏安排佢出任「靈魂10號位置」，前英格蘭主帥艾拿戴斯認為踢呢個位置嘅球員，一季起碼要入10球及6至8次助攻，先至算合格，搵連格踢呢個位，等於踢少1人，曼聯冇乜理由唔衰。

其實曼聯陣中不乏可以勝任10號位嘅球員，包括桑馬達，呢位西班牙中場傳射能力俱佳，而且大賽經驗豐富，絕對有能力擔當進攻策劃者角色，但蘇斯克查卻將佢投閒置散，搵連格擔正，實在係自殺式排陣，曼聯想復興，第一步必須踢走連格。

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！