【再考眼光】利物浦尋寶　吼降班膽2主力

去到季中，「英超1哥」利物浦又開始「降班球隊尋寶之旅」，已經睇中諾域治2名實用球員，將於今夏以低價購入，勢複製安德魯羅拔臣成功之路。紅軍領隊高普擅於發揮球員潛能，絕唔介意收購降班球隊球員，今次被選中嘅係阿根廷中場貝安迪亞，以及左閘查馬李維士。

利物浦近半年擸走歐聯、歐超盃及世冠盃錦標，現時又於英超聯賽榜遙遙領先，正選陣容已經好完整，依家最緊要係增加板櫈深度，以低價發掘實而不華嘅打得之人，將佢由奀星變球星，以作長遠投資。左閘安德魯羅拔臣，17年於降班球隊侯城以低價800萬鎊來投，目前已成全球其中一個最佳左後衞，身價起碼6000碼鎊。

紅軍一向有呢種癮，而且成功率極高，邊個名不見經傳嘅球員被佢哋睇中，真係好過中六合彩。據英國傳媒《The Athletic》報道，紅軍已睇中金絲雀2名球員；中場貝安迪亞今年23歲，18年由基達菲轉投諾域治，迅即成為球隊中場發電機。佢有南美球員嘅腳法同創造力，佢於英超每26分鐘就能創造1次進攻機會，成個聯賽只有奇雲迪布尼比佢更高效率；另外佢本季已有7次助攻，亦都僅少過迪布尼（12次）同阿歷山大阿諾特（8次），數字已反映貝安迪亞質素。上季於英冠貝安迪亞簡直超班，41次落場助攻17次入8球，升上英超後表現冇走樣，揭幕戰對利物浦，就由佢質個靚斜線畀迪姆普基射入，高普或因此留下印象。

另一位查馬李維士，1月尾將完22歲，已經係北愛爾蘭大國腳，擁有12頂喼帽。佢係球隊升班功臣，並入選18/19年英冠年度陣容，本季已為諾域治上陣14次，係最近因傷關係先比較少出場。李維士速度快而且擅於助攻，同羅拔臣一樣都係成條邊路打晒之人，利物浦左閘位嚴重缺人，若羅拔臣受傷就要用占士米拿嚟頂，所以收購李維士非常合理。

諾域治本季21戰3勝5和13負僅得14分，同尾4阿士東維拉有7分差距，大有可能季尾降班，到時利物浦就可以優惠價買得心頭好。