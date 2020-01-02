3大成功案例　利物浦專撬降班正貨

利物浦近年崛起，晉身歐洲頂級勁旅，領隊高普同一眾幕後買人團隊應記一功。除不惜重金、以破後衞及門將轉會費紀錄買入華基爾雲迪積克及艾利臣比加外，球隊更屢作划算收購，其中專買降班球隊正貨，一次又一次成球隊得意傑作。韋拿杜姆、安德魯羅拔臣及梳頓沙基利，夾埋只使咗4600萬鎊，堅係抵到爛。

於16年夏天，紅軍斥資2500萬鎊從降班球隊紐卡素買入荷蘭國腳韋拿杜姆，將佢由10號位攻擊球員，改造成全能中場，到今時今日都仲係球隊中場主力，上屆歐聯4強次回合個人梅開二度，係紅軍創造奇迹、逆轉巴塞隆拿嘅最大功臣。

羅拔臣更加係現代球壇神話。侯城17年降班後以800萬購入，初時只屬艾拔圖摩蘭奴後備，但於半季適應期後完全擔起大旗，成為利物浦鐵打正選，除防守到家外，羅拔臣助攻更非常出色，上季於各項賽事錄得13次助攻，今季於英超亦有5次。佢係紅軍其中1位發揮最穩定、出勤次數最多嘅球員，每場都貢獻101%。

沙基18/19年球季，以1300萬鎊從史篤城加盟，雖因傷關係出場次數唔多，但上季依然貢獻6入球、5助攻，其中主場贏曼聯就有入波，淘汰巴塞時亦正選出場。本季聯賽打吡戰對愛華頓，沙基利亦攻入靚波。