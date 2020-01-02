歐陽若曦領杜拜激戰　香港4子挑機終極溫差

杜拜24小時耐力賽下周四（9日）展開，香港車隊Craft-Bamboo Racing派出4位車手——許建德、區天駿、余嘯峰和謝榮鍵遠征中東，在車隊總監歐陽若曦的帶領下，駕駛平治-AMG GT3戰車，出戰賽事最頂級的GT3組別，與22名同組車手競逐冠軍。

4人雖是業餘車手，但對杜拜24小時耐力賽一點不陌生，過去3年皆有組隊參賽，更在2017及18年的GT4組別中，成功打進三甲，去年轉戰GT3組別，亦拼得一席殿軍。此後，他們繼續活躍於不同賽事，其中謝榮鍵便在去年11月，在澳門東望洋賽道上贏得大灣區GT盃。這位新科澳門冠軍表示，耐力賽和其他賽事有所不同，關鍵並非圈速，而是穩定性和細節處理：「整個過程我們多次進入維修站，換人、戴米高峰、入油等，快則30秒，慢則1分鐘。如果落後30秒，基本上不可能追回來。」

杜拜屬於亞熱帶氣候，冬天日夜溫差頗大。為了適應炎熱天氣，同時提升體能，謝榮鍵透露，過去1年都有跟隨教練鍛練：「每星期日，我們都會關上健身室門，打開暖氣，穿著爆汗服做高強度間歇運動。」他續指目標是要登上頒獎牌，完成去年的「unfinished business（未竟之事）」。

賽事時間表

1月8日

17:00 市內巡遊

1月9日

10:00-11:30 日間練習賽

15:40-16:10 排位賽

18:00-19:30 夜間練習賽

1月10日

11:15-11:40 熱身賽

1月11日

14:05起 杜拜24小時耐力賽