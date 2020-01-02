搞掂曼聯！奧巴美揚冬窗仲走唔走？

阿仙奴今輪英超吐氣揚眉，主場2:0殺敗曼聯，新帥阿迪達終於取得上任後首場勝仗。隊長奧巴美揚表現落力，雖然未有入波，但全場助攻助守好Sharp醒。早前有傳奧巴美揚頂唔順兵工廠戰績低落，將於今個轉會窗跳船，但擊敗曼聯賽後，美揚承諾100%留隊，廠迷可以放下心頭大石。

於格列沙加被褫奪隊長臂章後，奧巴美揚正式當上「廠長」，但於龍格保麾下精神面貌勁曳，完全無心裝載，令到離隊傳聞更加似層層，或轉會巴塞或國際米蘭。不過阿迪達帶隊後，阿仙奴實際表現大有改善，奧巴美揚亦有番生氣，贏完曼聯之後被記者問到轉會傳聞，呢名加蓬射手話：「英國傳媒實在係好多嘢講。總之現階段我會留隊，100%肯定會喺度。」

奧巴美揚咁講，睇嚟佢起碼會踢到今季季尾，但阿仙奴要落多兩錢肉緊同隊長續約，因為現時奧巴美揚只餘18個月合約，如果呢名球隊神射手唔續約，到夏天就要面臨將佢割價出售。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。