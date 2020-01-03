聖誕新年快車全勝　利物浦拋離次席13分

利物浦新年繼續贏波，周五(3日)凌晨英超獨腳戲，利物浦主場以2比0擊敗錫菲聯，兩大射手沙拿及文尼各建一功，而紅軍累積取得11連勝，包括聖誕新年快車3戰全勝，現以20戰得58分續居榜首，拋離次席多踢1場嘅李斯特城13分。

紅軍開賽僅4分鐘就領先，安德魯羅拔臣殺落左路底線傳中，穆罕默德沙拿門前小禁區撞射入網，利物浦領先1比0，其後沙拿有另兩次射門，但被對方門將甸恩軒達臣飛身撲出。

下半場利物甫繼續控制比賽，沙拿攻門中內柱彈橫，甸恩軒達臣在白界線前沒收，避過多次門前險象嘅錫菲聯，終在64分鐘輸多粒，沙迪奧文尼與穆罕默德沙拿配合入楔，文尼殺入小禁區攻門先被甸恩軒達臣攔截，文尼繼續衝前補射入網，利物浦贏到2比0穩住勝局。

錫菲聯末段反擊，但過唔到紅軍艾利臣比加十指關，最終利物浦贏2比0，捧完世冠盃返回英超，在聖誕新年快車3連勝，入7球0失球繼續保持強勢在榜首領放，其他對手見唔到車尾燈。