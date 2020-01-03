【特稿】就快斷纜！利物浦遇三大刺客

利物浦保持跨季37場英超不敗，球迷開始討論緊佢哋可唔可以打破阿仙奴15年前創下嘅49場英超不敗神話，甚至以不敗之身奪得今季英超冠軍。

利物浦現時走勢凌厲，自然令利迷充滿樂觀情緒，但要留意紅軍即將進入「地獄賽程」，未來3場英超非常難踢，首先係香港時間1月12日凌晨作客熱刺，之後主場對曼聯，跟住作客鬥狼隊。

紅軍今季對住呢3隊，都陷入苦戰，其中對曼聯一役，先處於落後，直至85分鐘先至由拉爾拉拿入波逼和1:1，幾乎打爛齋盤，亦係利物浦今季英超唯一一次失分，可見即使曼聯近年積弱，但踢「雙紅會」，表現特別醒神。

值得一提，阿仙奴49場英超不敗紀錄，以及車路士40場英超不敗，都係因為輸畀曼聯而斷纜。

利物浦首循環主場對熱刺，開波1分鐘就失守，最後靠穆罕默德沙拿射入12碼反勝，當時熱刺仲係由普捷天奴執教，表現低迷都可以令紅軍吃盡苦頭，更何況依家由摩連奴領軍，利物浦仲要作客，肯定更難踢。

至於利物浦早前主場鬥狼隊，受惠於VAR吹走對手嘅「體毛越位」入球，先至險勝1:0，狼隊上下都非常不滿，嚟緊主場鬥利記，肯定要大復仇。如果利物浦呢3場都頂得住唔輸，咁就真係天命所歸，注定可以破阿仙奴紀錄。

利物浦未來3場英超賽程

12/1 作客Vs熱刺

20/1 主場Vs曼聯

24/1 作客Vs狼隊

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！