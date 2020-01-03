爭奧運差一步　李卡度：港欖唔會認輸

「大家看看這面金牌，是金色的。」李卡度打趣說。

難道，是銀色的嗎？我們捂嘴笑了半晌，又覺得，這不是單純的一則笑話———李卡度的銀牌太多了。仁川亞運僅次日本；七欖初登里約奧運舞台，再敗給日本錯失機會；剛過去的11月，在東京奧運外圍賽大熱倒灶……唯有這面雅加達亞運金牌，切切實實提醒著他，這些年來十字韌帶撕裂，加盟日本球會，放棄續約回流香港，「所有付出、取捨都是值得的。但使命還沒完成，還有另一個高峰，等著港隊。」

走進旺角波鞋街，THE FOREST商場二樓，二千多呎的運動體驗館，輕輕幾個按鍵，便可以召喚李卡度。「加油」、「頂住啊」、「達陣」，屏幕傳來熟悉的打氣聲，遊戲結束後，更設有合照環節。我讓李卡度跟著虛擬的自己衝刺，他笑說：「又嚟？」大概傳媒行家的想法，都是大同小異。

黝黑的皮膚，一頭中分捲髮，笑起來「見牙唔見眼」，對李卡度的印象，有點隨性，有點不羈，但小時候的他，卻是一個特別「down-to-earth」的人。「我的世界很簡單，爸媽都打政府工，便想追隨他們，考紀律部隊之類的。運動員什麼的，想也沒想過。」直到中學畢業，從英國回流升讀港大，入選U20青年軍，「已經很滿足了。教練竟然說，只要努力，繼續進步，便讓我代表大隊。」事實果真如此，成為十五人隊一員，再參加香港國際七人欖球賽，繼而受到欖總和體院邀請，轉為全職運動員。原來「不貼地」的興趣，也可養活自己。

手執教育文憑，一邊是穩定、薪水不俗的教師工作，一邊充滿著未知數，並非每個人都能毫無顧慮地作出選擇，他很幸運，生長在一個沒有壓力與負擔的家庭。「爸爸有個朋友，曾經有能力當全職足球員，卻決定繼承家族生意，一直都有心結。生意幾時都可以做，但運動員生涯，錯過了就是錯過了。所以爸爸常說，喜歡就去做。」有了後盾，李卡度越衝越遠，衝上了仁川亞運舞台，衝上了里約奧運外圍賽決賽，卻都闖不過日本大關。2016年，他以香港第一人的身分，登陸日本十五人職業聯賽，終於明白「日本球員勁在哪裏」。

「訓練結束後，幾乎所有人都會留下來，針對某個技巧改進。這種勤奮，是我在香港感受不到的。」也許勤奮會傳染，或者男生之間純粹的較勁，「覺得別人做幾多下，我就要做幾多下。像我打傳接鋒，便跟隊友瘋狂傳球，換來一點點進步。」這點細節上的進步，堆疊起來形成強大的心理質素，「就算落後，只要緊守崗位，做好該做的事，就有機會反勝。」

隔年李卡度放棄續約機會，在日本和香港之間選擇了後者。同年雅加達亞運決賽，擊敗宿敵日本，頸項繫上金牌，一切都值了。「那刻心想，哇，原來金牌很重。終於，終於贏了。馬上跑去擁抱家人：『我得咗啦！』」珍而重之地，把金牌連同藍色絨毛盒子，放在電視機旁邊，提醒自己還有使命尚待達成，還要贏下去。「自從七欖成為奧運項目，我便下定決心，至少得去一屆。」

可惜剛剛過去的東京奧運亞洲區外圍賽，港隊「爆冷」不敵韓國，錯失觸手可及的資格。不過還未到絕望的時候，港隊以亞洲區次名身分，躋身今年6月舉行的世界遺材賽，將與其他洲份強敵競逐唯一席位。難度顯示極高，但就像李卡度說的：「我想讓世界知道，港隊不會認輸。其他球隊或會『頭耷耷』，但我們不會。對手再強，落後再多，都會全力以赴打完整場比賽。」

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