【東體爭議】可即食！基奧特係卡尼最佳替工

熱刺前鋒哈利卡尼因為拉傷左大腿，預計要抖4至6星期，對球隊爭入英超前4位，造成重大打擊。由於熱刺正前鋒位置，並冇後備人選，領隊摩連奴一係搵孫興民客串，一係簽入新前鋒。

熱刺未來一個月惡戰連場，包括要對利物浦及曼城，當然係簽入前鋒比較上算。但如果要收購星級射手，既貴又未必可以立即買到，所以最好係向「替工型」球員入手，車路士前鋒基奧特就係最佳人選。

由於車仔今季推行年輕化，令33歲嘅基奧特長居後備，但呢位法國國腳仍然有一定級數，今季6次為法國隊上陣入咗4球，證明只要佢有機會披甲，要入波唔成問題。

最重要係基奧特為咗延續球員生涯，已經決心離開車仔，甚至願意去較低水平聯賽搵食，如果呢個時候，熱刺邀請佢，佢一定肯快速加盟。

同埋基奧特踢過阿仙奴、車路士，熟悉英超風格及倫敦生活，可以即食，對於急需前鋒嘅熱刺，絕對係最佳選擇。或者熱刺球迷可能嫌佢年紀大，但佢只係做「替工」，其實年齡冇乜所謂。

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