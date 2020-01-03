菁英盃　標準流浪撼傑志　拚命搶分

「菁英盃」A組周六(4日)連環激戰，頭場下午2時30分假大埔運動場上演，標準流浪與傑志為保出線機會，不惜奮戰爭勝；尾場下午5時30分則有「6分波」戲碼，次席香港飛馬硬撼榜首東方龍獅，若前者贏波便可取代對手上榜首，如果東方全取3分的話，榜首優勢將擴大到6分，令進身決賽機會大增！

標準流浪目前在A組敬陪末席，如欲出線今仗不容有失。最後一屆以適齡球員身分出戰「菁英盃」的21歲中場彭林林，期望憑藉青春活力能擊敗傑志：「我哋之前喺聯賽都和過傑志，『菁英盃』我哋唔同位置有好多選擇，我覺得有機會贏o架！教練團為咗場波做咗好多準備，最重要執行到教練團嘅部署，成功的話表現會更加好！」雖然球隊前鋒巴辛、後衞基藍馬及杜馬思仍未歸隊，但「林林」盼望能重溫舊夢：「上次和傑志我哋陣容都唔完整，所以今場希望攞晒3分！」

傑志現時位列小組第4，出線形勢被動，曾在對東方龍獅一仗入球的中場巴拉克（Aki）認為自己不斷在進步，雖然早前正選出戰「高級組銀牌」對理文遭遇大敗，上陣半場便因傷離場，但他認為是寶貴經驗︰「我認為再遇到同樣情況時，會知道點樣可以做得好啲。就算場波踢得唔好，都係一個體驗嚟，避免再犯同樣嘅錯誤。教練對我哋要求好高，佢都畀唔少機會我哋班年輕球員，希望踢得愈多進步愈快！」「藍鳥」今仗有代表過冠忠南區上陣的新兵高美斯未能上陣，另外守將李毅凱亦倦勤。

紀念Tee賀黃洋「250」

「藍鳥」隊長黃洋今日倘獲派出場，便會達成第250次為傑志正式賽事上陣的里程碑，球隊特意製作紀念Ｔ裇，球迷可於傑志網上商店kitcheeonlinestore.com預訂，並於1月6日起取貨。繼盧均宜、王振鵬及林嘉緯後，成為第4位為傑志上陣250場的黃洋坦言高興︰「傑志畀咗我好多個第一次，雖然第一場喺英超挑戰盃對車路士唔係計落呢250場內，但由一個大學生變成職業球員就對車路士，唔係人人都有機會！」