菁英盃　香港飛馬碰東方龍獅　力爭榜首

「菁英盃」A組周六(4日)連環激戰，頭場下午2時30分假大埔運動場上演，標準流浪與傑志為保出線機會，不惜奮戰爭勝；尾場下午5時30分則有「6分波」戲碼，次席香港飛馬硬撼榜首東方龍獅，若前者贏波便可取代對手上榜首，如果東方全取3分的話，榜首優勢將擴大到6分，令進身決賽機會大增！

目前排小組第2的香港飛馬周一晚聯賽不敵傑志，經過4天調整後，再次出戰「菁英盃」分組賽，上仗正選上陣兼踢足全場的19歲中場雷傑名坦言：「始終上場我哋踢得好、好齊心、好想贏，最尾輸1比2有啲唔甘心，好希望今場可以贏到！」

今仗挑戰小組榜首東方龍獅，飛馬若能贏波而回，便能取代對手「1哥」之位，「雷名」深明此理，惟認為需謹慎應對。飛馬早前於聯賽對東方龍獅，該仗「雷名」並未上陣，他表示十分期待，亦渴望與對方中場茹子楠交手：「因為我有睇過茹子楠踢波，覺得佢速度快、勤力、硬淨，唔似一個年輕球員，所以我好期待今場嘅對碰，亦希望喺佢身上學到嘢。」

東方現時於A組以3分領先飛馬，假若今場榜首大戰獲勝，便能將領先優勢擴6分，到時出線形勢絕對大好。頭3場分組賽均有踢足的茹子楠指出，心理質素對球員表現有密切關係︰「今季踢第1場菁英盃嗰時，自己有啲緊張，所以唔係踢得咁好，但之後適應咗同放鬆去踢反而仲好，所以要學識唔好畀自己太大壓力！」

「茹子」又表示希望藉「菁英盃」爭取更多上陣機會︰「今年菁英盃改雙循環，變咗多啲比賽，可以畀教練睇到多啲嘢，從而可以踢得多啲。上場聯賽對理文自己係最主要嘅變動，但係就令球隊輸波，可能失波自己都有啲責任，但教練同隊友喺半場時都有鼓勵我，可惜嘅係下半場追唔番個比數。」