勁到癲！利物浦一項數據嚇死你

英超超級班霸「一哥」利物浦尋晚喺主場輕輕鬆鬆又贏波，以2比0淨勝錫菲聯。「紅軍」今場直頭化身全盛時期嘅曼城一樣，大玩巴塞隆拿式嘅傳控足球，全場控球比率去到74.8%，能夠贏波當然合理。不過值得一提，佢哋今場波嘅傳控數據係超級勁揪，全場傳球970次，成功傳球874次，喺對方半場傳球472次，其中成功傳球有416次，都係達到英超紀錄級別，超癲呀！

根據《鏡報》報道，自從Opta喺2003年開始為英超進行數據統計以來，英超單場傳球次數紀錄係2018年4月22日曼城5比0大勝史雲斯，當時曼城傳球1015次，成功傳球942次，控球比率高達83%，呢三項都係英超史上最多紀錄。相比起嚟，利物浦尋晚場波都唔失禮，970次傳球係英超史上第2多，874次成功傳球則係英超史上第4位，而排喺前面3位都係嚟自曼城，證明利物浦都超級癲。

曼聯名將里奧費迪南睇完尋晚場波就話：「呢個係一支統治級球隊表現嘅感覺，佢哋完全支配咗場波。利物浦依家嗰種淡定心態，就似係唔會受到任何事影響，佢哋根本係出場之前，已經令到對手士氣低落。」