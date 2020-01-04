勝利船重量級換血　減薪「留」王子再簽佢

神戶勝利船元旦日淨勝鹿島鹿角兩球捧走日皇盃，取得來屆亞冠盃參賽資格，貴價「VIP組合」卻隨即宣布拆夥，除恩尼斯達（Iniesta）留效，前鋒韋拿（Villa）掛靴收山，德國射手普多斯基（Podolsk）更面臨轉會或大幅減薪兩個選擇，神戶大換血勢在必行，英超曼城中場大衞施華極可能成為恩尼斯達嘅新拍檔！

向來出手闊綽嘅神戶，似乎開始精打細算，前線放走韋拿、威靈頓路爾斯之餘，前日本國腳後衞西大伍轉投名古屋鯨魚亦機會甚高。諗都諗唔到嘅係，神戶前鋒只係補咗件清水心跳首席射手戴恩費斯杜格拉斯，呢位巴西外援上季聯賽入咗14球，無疑係踢得之人，不過已經成32歲，理論上神戶應該盡力挽留普多斯基，但係最新消息話佢哋要求年薪6億日圓（約4,301.3萬港元）嘅「科隆王子」大幅減薪續約，咁即係叫佢走嘅啫。

目標係「亞洲第一」嘅神戶，為咗踢好亞冠盃增兵事在必行，大衞施華係最大目標，問題係早兩年佢哋玩大咗，手裏面仲有華美倫、丹高拿、沙治森柏等幾名外援，偏偏亞冠盃規定只准「3個外援＋1個亞援」，神戶依家頭痛緊點樣取捨，普多斯基本來就想返波蘭祖家踢波，順水推舟畀佢走，都算一家便宜兩家着。