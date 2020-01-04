曼聯作客勝率唔夠24%　英足盃畀狼咬

今日焦點有英格蘭足總盃第3圈，由狼隊主場迎戰曼聯。狼隊近排狀態回落，近2場英超都輸波而回，不過呢兩場始終係作客波，今場返主場會有唔同講法，始終呢支神奇球隊近兩季都踢得勁出色，早前仲試過主場反勝曼城，今場對紅魔鬼又點會驚先？ 再者，曼聯作客波出名唔掂，各項賽事近21場作客只贏5場，近3次同狼隊交手仲要係1和2負添！仲有，紅魔鬼今場肯定又會為陣容輪換，陣容不整對住決心十足嘅狼隊，今場狼隊讓平半，捧上盤好過。

‧力奇

直播表

周六2:00pm◢澳職◢威靈頓鳳凰◢Vs◢中岸水手

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周六4:30pm◢澳職◢FC悉尼◢Vs◢阿德萊德聯

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周六8:00pm◢西甲◢華倫西亞◢Vs◢伊巴

Now 632

周六8:31pm◢英足盃◢般尼◢Vs◢彼德堡

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周六8:31pm◢英足盃◢羅奇代爾◢Vs◢紐卡素

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周六8:31pm◢英足盃◢伯明翰◢Vs◢布力般流浪

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周六10:00pm◢法足盃◢摩納哥◢Vs◢蘭斯

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周六11:00pm◢西甲◢基達菲◢Vs◢皇家馬德里

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周六11:01pm◢英足盃◢富咸◢Vs◢阿士東維拉

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周六11:01pm◢英足盃◢白禮頓◢Vs◢錫周三

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周六11:01pm◢英足盃◢屈福特◢Vs◢燦美爾

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周日1:00am◢法足盃◢雷恩◢Vs◢艾米恩斯

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周日1:30am◢西甲◢馬德里體育會◢Vs◢利雲特

Now 632

周日1:31am◢英足盃◢狼隊◢Vs◢曼聯

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周日1:31am◢英足盃◢李斯特城◢Vs◢韋根

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周日1:31am◢英足盃◢曼城◢Vs◢維爾港

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周日3:55am◢法足盃◢布爾格◢Vs◢里昂

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周日4:00am◢西甲◢愛斯賓奴◢Vs◢巴塞隆拿

Now 632、611