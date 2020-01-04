救家園、狂轟ACE！澳洲壞孩子失控喊爆

有壞孩子之稱的澳洲名將基治奧斯早前已表示及呼籲為澳洲嚴重山火出力，在自己比賽發出一個ACE球就會捐出200澳元，周五晚他在ATP盃賽轟出20個ACE球，並以直落兩盤6比4、7比6擊敗德國的史杜夫，但當賽後主持訪問他時，這位大男孩提到澳洲大火失控喊爆，相當激動。

「我是在坎培拉長大，現在已經變成全球空氣最毒的地方，真是很傷心。」24歲的壞孩子已經不停流淚，談到打ACE捐款：「我唔介意幾多錢，能夠盡我們能力幫助。真是很艱難...(喊)對不起...所以家庭、消防員、動物...所有都失去了自己家園...這是事實，這一切都比網球更重要。」

澳洲山火目前已令19人死亡，超過1500戶家庭要疏散，基治奧斯日前已宣布用行動拯救家園，這位目前世界排名30的澳洲一哥，單是2019年已轟出597個ACE。他是首位提出打ACE捐錢的球員，而隨後很多網球員也響應，包括前大滿盟得主施杜素。

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