冧莊全年最佳　淳淳：今次攞獎感受好唔同

香港游泳教練會今日（4日）在香港體育學院舉行周年頒發禮。去年連達兩項東京奧運A標、歷史性登上世界第4的何詩蓓，以及即將成為奧運「四朝元老」的歐鎧淳，共同獲頒最佳女泳員。學界飛魚卓銘浩首膺最佳男泳員。歐鎧淳的教練張狄勇則「冧莊」最佳教練獎項。

剛獲知名游泳媒體《SwimSwam》選為年度亞洲最佳女泳員的何詩蓓，目前正在美國邁阿密訓練，透過影片表達謝意，她指出過去一年有高有低，期望新年再創佳績。至於已達200米自由泳奧運B標的卓銘浩，亦身處昆明集訓，由爸爸代領獎項。焦點落在「美人魚」歐鎧淳身上，去年8月她在新加坡出戰主項100米背泳，以1分00秒22造出職業首個奧運A標，為香港游泳隊取得第5張入場券。

連續兩年獲頒最佳女泳員，歐鎧淳表示意義有所不同：「這個獎盃提醒我，去年奪得奧運A標，達到了高水平，如今要做的便是繼續力爭上游。」回顧2019年，她用四個字形容——「有好有壞」，但慶幸好事比壞事多，總算給自己一個交待。明日她便會啟程澳洲，隨當地泳會訓練到3月，返港後再到日本集訓，力求在4月香港長池游泳計時賽中，突破1分鐘大關。

自2008年北京奧運起，歐鎧淳已經三度踏上世界最頂級舞台，即將成為香港泳隊首位「四朝元老」的她，直言今屆應是最後一屆奧運，「希望好好享受過程，游進1分正內，用最好的表現作為生涯的指標，也作為一個終結。」

得獎名單：

最佳教練：張狄勇

最佳男泳員：卓銘浩

最佳女泳員：歐鎧淳、何詩蓓

最進步男泳員：伍棹然、吳宇軒

最進步女泳員：何南慧

最佳男新秀：劉平治

最佳女新秀：劉平兒、黃詩婷

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